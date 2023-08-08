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Киев применяет зажигательные боеприпасы на Краснолиманском направлении
Киев применяет зажигательные боеприпасы на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.08.2023
Киев применяет зажигательные боеприпасы на Краснолиманском направлении
Киев применяет зажигательные боеприпасы на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T08:21
2023-08-08T08:21
2023-08-08T08:21
андрей марочко
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Киев применяет зажигательные боеприпасы на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении противник при помощи зажигательных боеприпасов пытается вынудить наших военнослужащих покинуть позиции", - рассказал Марочко. По его словам, в районе кременских лесов противник начал вести огонь зажигательными боеприпасами по укрепрайонам РФ. "Исходя из характера действий, замыслом украинских боевиков является поджог сухостоя, для того чтобы огонь перекинулся на наши позиции. Ввиду высоких дневных температур поджечь сухую древесину у вооруженных формирований Украины получается, однако резкая смена направления порывистого ветра не позволяют боевикам осуществить задуманное", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, луганская народная республика
Андрей Марочко, Луганская Народная Республика
Киев применяет зажигательные боеприпасы на Краснолиманском направлении
Эксперт Марочко: Киев применяет зажигательные боеприпасы на Краснолиманском направлении