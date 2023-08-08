https://ria.ru/20230808/boepripasy-1888773546.html

Киев применяет зажигательные боеприпасы на Краснолиманском направлении

Киев применяет зажигательные боеприпасы на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.08.2023

Киев применяет зажигательные боеприпасы на Краснолиманском направлении

Киев применяет зажигательные боеприпасы на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T08:21

2023-08-08T08:21

2023-08-08T08:21

андрей марочко

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Киев применяет зажигательные боеприпасы на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении противник при помощи зажигательных боеприпасов пытается вынудить наших военнослужащих покинуть позиции", - рассказал Марочко. По его словам, в районе кременских лесов противник начал вести огонь зажигательными боеприпасами по укрепрайонам РФ. "Исходя из характера действий, замыслом украинских боевиков является поджог сухостоя, для того чтобы огонь перекинулся на наши позиции. Ввиду высоких дневных температур поджечь сухую древесину у вооруженных формирований Украины получается, однако резкая смена направления порывистого ветра не позволяют боевикам осуществить задуманное", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей марочко, луганская народная республика