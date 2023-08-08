https://ria.ru/20230808/aromatizatory-1888945535.html

В России могут запретить ароматизаторы для вейпов

В России могут запретить ароматизаторы для вейпов - РИА Новости, 08.08.2023

В России могут запретить ароматизаторы для вейпов

Правительство России может запретить реализацию веществ, направленных на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, в том числе пищевых... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T21:05

2023-08-08T21:05

2023-08-08T21:05

общество

россия

султан хамзаев

правительство рф

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847676885_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_20154127315a2f8f83424df750efb8a1.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правительство России может запретить реализацию веществ, направленных на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, в том числе пищевых ароматизаторов, копия соответствующего проекта постановления правительства имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации… постановляет: 1. Утвердить прилагаемый перечень веществ, направленных на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина (в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина)", - говорится в документе. Также к веществам, направленным на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, реализацию которых предлагается запретить, могут быть отнесены пищевые добавки, растительные вкусовые добавки и их производные, в том числе ванилин, какао и его производные, лакрица, пряности, любые природные и синтетические сахара, синтетические или естественные подсластители. Кроме того, в перечень предлагается включить добавки, усиливающие никотиновую зависимость, в том числе синтетический никотин, этиловый спирт, аммоний, аммиак. Как отметил депутат Госдумы Султан Хамзаев, сейчас в минздраве идёт обсуждение тех веществ, которые будут запрещены как добавки в вейпы. Он подчеркнул, что выступает за самую полную и расширенную классификацию этих веществ. "Мы понимаем, что в вейп-индустрии уже заняты поиском новых названий (как в кальянных, когда кальяны оказались паровыми коктейлями), но наша задача учиться на своём опыте! И это будет обязательно учтено", - сказал он РИА Новости. Депутат добавил, что на профильном совещании рабочей группы минздрава РФ призвал не отклоняться от защиты здоровья граждан. "Контролеры, надзоры должны беспристрастно выполнять свою функцию по выявлению и пресечению фактов нарушения закона", - уточнил он.

https://ria.ru/20230521/kurenie-1873187812.html

https://ria.ru/20230320/veypov-1859021236.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, султан хамзаев, правительство рф, здоровье - общество