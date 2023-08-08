https://ria.ru/20230808/aromatizatory-1888945535.html
В России могут запретить ароматизаторы для вейпов
В России могут запретить ароматизаторы для вейпов - РИА Новости, 08.08.2023
В России могут запретить ароматизаторы для вейпов
Правительство России может запретить реализацию веществ, направленных на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, в том числе пищевых... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T21:05
2023-08-08T21:05
2023-08-08T21:05
общество
россия
султан хамзаев
правительство рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правительство России может запретить реализацию веществ, направленных на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, в том числе пищевых ароматизаторов, копия соответствующего проекта постановления правительства имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации… постановляет: 1. Утвердить прилагаемый перечень веществ, направленных на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина (в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина)", - говорится в документе. Также к веществам, направленным на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, реализацию которых предлагается запретить, могут быть отнесены пищевые добавки, растительные вкусовые добавки и их производные, в том числе ванилин, какао и его производные, лакрица, пряности, любые природные и синтетические сахара, синтетические или естественные подсластители. Кроме того, в перечень предлагается включить добавки, усиливающие никотиновую зависимость, в том числе синтетический никотин, этиловый спирт, аммоний, аммиак. Как отметил депутат Госдумы Султан Хамзаев, сейчас в минздраве идёт обсуждение тех веществ, которые будут запрещены как добавки в вейпы. Он подчеркнул, что выступает за самую полную и расширенную классификацию этих веществ. "Мы понимаем, что в вейп-индустрии уже заняты поиском новых названий (как в кальянных, когда кальяны оказались паровыми коктейлями), но наша задача учиться на своём опыте! И это будет обязательно учтено", - сказал он РИА Новости. Депутат добавил, что на профильном совещании рабочей группы минздрава РФ призвал не отклоняться от защиты здоровья граждан. "Контролеры, надзоры должны беспристрастно выполнять свою функцию по выявлению и пресечению фактов нарушения закона", - уточнил он.
https://ria.ru/20230521/kurenie-1873187812.html
https://ria.ru/20230320/veypov-1859021236.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, султан хамзаев, правительство рф, здоровье - общество
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Правительство РФ, Здоровье - Общество
В России могут запретить ароматизаторы для вейпов
Правительство может запретить реализацию ароматизаторов для никотинсодержащей жидкости
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правительство России может запретить реализацию веществ, направленных на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, в том числе пищевых ароматизаторов, копия соответствующего проекта постановления правительства имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Правительство Российской Федерации… постановляет: 1. Утвердить прилагаемый перечень веществ, направленных на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина (в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина)", - говорится в документе.
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Также к веществам, направленным на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости, реализацию которых предлагается запретить, могут быть отнесены пищевые добавки, растительные вкусовые добавки и их производные, в том числе ванилин, какао и его производные, лакрица, пряности, любые природные и синтетические сахара, синтетические или естественные подсластители. Кроме того, в перечень предлагается включить добавки, усиливающие никотиновую зависимость, в том числе синтетический никотин, этиловый спирт, аммоний, аммиак.
Как отметил депутат Госдумы Султан Хамзаев
, сейчас в минздраве идёт обсуждение тех веществ, которые будут запрещены как добавки в вейпы. Он подчеркнул, что выступает за самую полную и расширенную классификацию этих веществ.
«
"Мы понимаем, что в вейп-индустрии уже заняты поиском новых названий (как в кальянных, когда кальяны оказались паровыми коктейлями), но наша задача учиться на своём опыте! И это будет обязательно учтено", - сказал он РИА Новости.
Депутат добавил, что на профильном совещании рабочей группы минздрава РФ призвал не отклоняться от защиты здоровья граждан. "Контролеры, надзоры должны беспристрастно выполнять свою функцию по выявлению и пресечению фактов нарушения закона", - уточнил он.
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