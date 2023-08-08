https://ria.ru/20230808/arest-1888803721.html
Суд Ульяновска продлил арест фигуранту дела об отравлении "Мистером Сидром"
Суд Ульяновска продлил арест фигуранту дела об отравлении "Мистером Сидром" - РИА Новости, 08.08.2023
Суд Ульяновска продлил арест фигуранту дела об отравлении "Мистером Сидром"
Железнодорожный районный суд Ульяновска продлил срок содержания под стражей владельцу компании "Анди" Анару Гусейнову, проходящему по делу об отравлении людей... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:50
2023-08-08T11:50
2023-08-08T11:50
происшествия
ульяновск
массовое отравление сидром в россии
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САМАРА, 8 авг – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Ульяновска продлил срок содержания под стражей владельцу компании "Анди" Анару Гусейнову, проходящему по делу об отравлении людей спиртосодержащим напитком "Мистер Сидр", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Гусейнову продлена мера пресечения на два месяца 30 дней, до 3 ноября включительно", - сказали в пресс-службе суда. Владелец "Анди" Гусейнов был задержан в Самаре и доставлен в Ульяновск, где ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни". Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком на десять лет. Ранее РИА новости писали, начале июня в нескольких регионах России произошли массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр", которые связываются с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра, по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По информации Минздрава РФ, суррогатным напитком отравились 106 человек, 46 из них скончались, в том числе один ребенок. По информации главы СК РФ Александра Бастрыкина, в ведомстве одном производстве соединены 28 уголовных дел в семи регионах, где были зафиксированы отравления, проведены более 500 химических экспертиз.
https://ria.ru/20230725/sidr-1886107803.html
https://ria.ru/20230704/otravlenie-1882153490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Ульяновск, Массовое отравление сидром в России
Суд Ульяновска продлил арест фигуранту дела об отравлении "Мистером Сидром"
Суд Ульяновска продлил арест фигуранту дела об отравлении "Мистером Сидром" Гусейнову