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Ленинградский зоопарк в жару ставит животным дополнительные бассейны - РИА Новости, 07.08.2023
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12:30 07.08.2023 (обновлено: 16:44 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/zoopark-1888596996.html
Ленинградский зоопарк в жару ставит животным дополнительные бассейны
Ленинградский зоопарк в жару ставит животным дополнительные бассейны - РИА Новости, 07.08.2023
Ленинградский зоопарк в жару ставит животным дополнительные бассейны
Сотрудники Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге устанавливают дополнительные бассейны для животных и устраивают им душ из-за жары, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:30
2023-08-07T16:44
общество
санкт-петербург
россия
ленинград
ленинградский зоопарк
хорошие новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Сотрудники Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге устанавливают дополнительные бассейны для животных и устраивают им душ из-за жары, рассказали РИА Новости в пресс-службе учреждения. "В такие жаркие дни, как сегодня, мы обязательно даем животным больше пить, а также устанавливаем для них бассейны в дополнение к стационарным. В этом нуждаются, например, наши капибары, которые любят забраться в воду и лежать", — сообщила собеседница агентства. По ее словам, бассейн с горкой, откуда можно спускаться в воду, получила одна из выдр Ленинградского зоопарка, живущая отдельно от сородичей. Также дополнительный резервуар установили черному ягуару. В жаркие дни сотрудники зоопарка устраивают его обитателям и душ. Его особенно любят животные и птицы из субтропиков, где жарко и влажно, добавила представитель учреждения. Также обитатели зоопарка периодически получают "торты" изо льда, овощей, фруктов, рыбы или мяса. Так, сегодня днем лакомство ждет любимицу посетителей, белую медведицу Хаарчаану, енотов и харз, в чьих "тортах" будут преобладать фрукты. Крупные приматы получат "мороженое" из замороженного йогурта или сока с фруктами. Как отметили в Ленинградском зоопарке, животным предлагают такие вкусняшки регулярно, но не слишком часто, поскольку в жару их употребление в больших количествах может принести вред. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня учреждение является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20230806/zhara-1888524405.html
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общество, санкт-петербург, россия, ленинград, ленинградский зоопарк
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, Ленинградский зоопарк, Хорошие новости
Ленинградский зоопарк в жару ставит животным дополнительные бассейны

Ленинградский зоопарк в жару ставит животным дополнительные бассейны и устраивает им душ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВход в Ленинградский зоопарк
Вход в Ленинградский зоопарк - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вход в Ленинградский зоопарк. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Сотрудники Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге устанавливают дополнительные бассейны для животных и устраивают им душ из-за жары, рассказали РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"В такие жаркие дни, как сегодня, мы обязательно даем животным больше пить, а также устанавливаем для них бассейны в дополнение к стационарным. В этом нуждаются, например, наши капибары, которые любят забраться в воду и лежать", — сообщила собеседница агентства.
По ее словам, бассейн с горкой, откуда можно спускаться в воду, получила одна из выдр Ленинградского зоопарка, живущая отдельно от сородичей. Также дополнительный резервуар установили черному ягуару.
В жаркие дни сотрудники зоопарка устраивают его обитателям и душ. Его особенно любят животные и птицы из субтропиков, где жарко и влажно, добавила представитель учреждения.
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Также обитатели зоопарка периодически получают "торты" изо льда, овощей, фруктов, рыбы или мяса. Так, сегодня днем лакомство ждет любимицу посетителей, белую медведицу Хаарчаану, енотов и харз, в чьих "тортах" будут преобладать фрукты. Крупные приматы получат "мороженое" из замороженного йогурта или сока с фруктами.
Как отметили в Ленинградском зоопарке, животным предлагают такие вкусняшки регулярно, но не слишком часто, поскольку в жару их употребление в больших количествах может принести вред.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня учреждение является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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