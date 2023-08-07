https://ria.ru/20230807/zmeya-1888743122.html

В Ленинградской области на территории детского сада поймали змею

В Ленинградской области на территории детского сада поймали змею - РИА Новости, 07.08.2023

В Ленинградской области на территории детского сада поймали змею

Змею заметили на территории детсада в городе Мурино в Ленобласти, вызванные спасатели поймали ее и выпустили в лесополосе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T22:02

2023-08-07T22:02

2023-08-07T22:02

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Змею заметили на территории детсада в городе Мурино в Ленобласти, вызванные спасатели поймали ее и выпустили в лесополосе, сообщает пресс-служба "Леноблпожспас". "В 19:31 на пункт связи 147 пожарной части Леноблпожспас поступил тревожный звонок. В Мурино в детском саду на Воронцовском бульваре сотрудники обнаружили змею", - рассказывают в пресс-службе. По заявке в садик выехал дежурный караул 147-й пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас. "В 19:42 бесстрашные огнеборцы поймали нежеланного гостя. Предположительно, это был уж", - говорится в сообщении. Позже его выпустили в лесополосе в Буграх.

https://ria.ru/20230718/zmeya-1884842233.html

ленинградская область

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинградская область