https://ria.ru/20230807/zmeya-1888743122.html
В Ленинградской области на территории детского сада поймали змею
В Ленинградской области на территории детского сада поймали змею - РИА Новости, 07.08.2023
В Ленинградской области на территории детского сада поймали змею
Змею заметили на территории детсада в городе Мурино в Ленобласти, вызванные спасатели поймали ее и выпустили в лесополосе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T22:02
2023-08-07T22:02
2023-08-07T22:02
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Змею заметили на территории детсада в городе Мурино в Ленобласти, вызванные спасатели поймали ее и выпустили в лесополосе, сообщает пресс-служба "Леноблпожспас". "В 19:31 на пункт связи 147 пожарной части Леноблпожспас поступил тревожный звонок. В Мурино в детском саду на Воронцовском бульваре сотрудники обнаружили змею", - рассказывают в пресс-службе. По заявке в садик выехал дежурный караул 147-й пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас. "В 19:42 бесстрашные огнеборцы поймали нежеланного гостя. Предположительно, это был уж", - говорится в сообщении. Позже его выпустили в лесополосе в Буграх.
https://ria.ru/20230718/zmeya-1884842233.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
В Ленинградской области на территории детского сада поймали змею
В городе Мурино Ленинградской области на территории детского сада спасатели поймали змею
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости.
Змею заметили на территории детсада в городе Мурино в Ленобласти, вызванные спасатели поймали ее и выпустили в лесополосе, сообщает
пресс-служба "Леноблпожспас".
"В 19:31 на пункт связи 147 пожарной части Леноблпожспас поступил тревожный звонок. В Мурино в детском саду на Воронцовском бульваре сотрудники обнаружили змею", - рассказывают в пресс-службе.
По заявке в садик выехал дежурный караул 147-й пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас. "В 19:42 бесстрашные огнеборцы поймали нежеланного гостя. Предположительно, это был уж", - говорится в сообщении.
Позже его выпустили в лесополосе в Буграх.
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