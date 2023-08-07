https://ria.ru/20230807/ustinov-1888719723.html

Умер художник-иллюстратор детских книг Николай Устинов

Умер художник-иллюстратор детских книг Николай Устинов - РИА Новости, 07.08.2023

Умер художник-иллюстратор детских книг Николай Устинов

Художник-иллюстратор детских книг Николай Устинов скончался в возрасте 86 лет, сообщили в телеграм-канале департамента детской литературы издательства АСТ. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T19:25

2023-08-07T19:25

2023-08-07T21:30

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Художник-иллюстратор детских книг Николай Устинов скончался в возрасте 86 лет, сообщили в телеграм-канале департамента детской литературы издательства АСТ. "С грустью сообщаем, что ушел из жизни чудесный художник Николай Александрович Устинов", - говорится в сообщении. Устинов иллюстрировал книги для "Детской литературы", "Малыша", "Художника РСФСР", издательств Тулы, Воронежа, Санкт-Петербурга. Он участвовал в оформлении энциклопедии "Что такое. Кто такой" и энциклопедий "Дорлинг киндерсли", а также работал в периодике — журнале "Мурзилка" (с 1963 года), газете "Жили-были", "Роман-газете" и других. "Художник-иллюстратор, создавший за всю жизнь несколько сотен книг, как в России, так и в Германии, Японии, Италии, Южной Корее. Он, как и все его окружение, родившееся в 30-е годы, был для меня с раннего возраста примером того, как можно прожить эту жизнь: в приключениях, творчестве, путешествиях и хорошем таком хулиганстве, озорном, но в правильном смысле — интеллигентском", — приводятся слова его внука Михаила Форрейтера. Устинов — русский художник-график, иллюстратор детских книг, народный художник России, член жюри национальной премии "Заветная мечта". Он родился в Рязани 10 июля 1937 года, окончил графический факультет Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. Устинов рисовал иллюстрации к классикам – Ивану Тургеневу и Льву Толстому, рассказам Михаила Пришвина, Геннадия Снегирева, Ивана Соколова-Микитова, к русским сказкам, стихам о природе Федора Тютчева и Афанасия Фета, Михаила Лермонтова и Николая Некрасова, Аполлона Майкова и Ивана Бунина, Александра Блока и Сергея Есенина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, культура, новости культуры, николай устинов