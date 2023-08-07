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Кравцов рассказал, когда подготовят новые учебники истории для 5-9 классов - РИА Новости, 07.08.2023
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17:53 07.08.2023 (обновлено: 18:53 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/uchebniki-1888704079.html
Кравцов рассказал, когда подготовят новые учебники истории для 5-9 классов
Кравцов рассказал, когда подготовят новые учебники истории для 5-9 классов - РИА Новости, 07.08.2023
Кравцов рассказал, когда подготовят новые учебники истории для 5-9 классов
Новые учебники истории для учеников 5-9 классов подготовят в 2024 году, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:53
2023-08-07T18:53
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир мединский
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Новые учебники истории для учеников 5-9 классов подготовят в 2024 году, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. &quot;Мы договорились с уважаемыми авторами, что в течение следующего года будут завершены и подготовлены учебники для 5-9 классов&quot;, — сказал он во время презентации нового пособия.Министр добавил, что в новом курсе для старшеклассников говорится о том, как история России повлияла на мировую. Он также отметил, что новый учебник будет стоить 849 рублей — на 20 процентов меньше, чем действующий. Глава Минпросвещения напомнил, что в новых пособиях впервые появятся QR-коды со ссылками на достоверные архивные материалы, с которыми смогут ознакомиться как школьники, так и учителя.Ранее Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который станет единым для всех школ. При этом для разных уровней преподавания этого предмета будут разные пособия. Работу над созданием учебника возглавил помощник президента Владимир Мединский. В пособие войдут начало специальной военной операции, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также санкционное давление со стороны стран Запада. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
https://ria.ru/20230803/istoriya-1887945569.html
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир мединский, анатолий торкунов, российская академия наук, мгимо
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Мединский, Анатолий Торкунов, Российская академия наук, МГИМО
Кравцов рассказал, когда подготовят новые учебники истории для 5-9 классов

Кравцов: новые учебники истории для 5-9 классов будут готовы в течение 2024 года

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Новые учебники истории для учеников 5-9 классов подготовят в 2024 году, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«

"Мы договорились с уважаемыми авторами, что в течение следующего года будут завершены и подготовлены учебники для 5-9 классов", — сказал он во время презентации нового пособия.

Министр добавил, что в новом курсе для старшеклассников говорится о том, как история России повлияла на мировую.
Он также отметил, что новый учебник будет стоить 849 рублей — на 20 процентов меньше, чем действующий. Глава Минпросвещения напомнил, что в новых пособиях впервые появятся QR-коды со ссылками на достоверные архивные материалы, с которыми смогут ознакомиться как школьники, так и учителя.
Ранее Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который станет единым для всех школ. При этом для разных уровней преподавания этого предмета будут разные пособия. Работу над созданием учебника возглавил помощник президента Владимир Мединский. В пособие войдут начало специальной военной операции, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также санкционное давление со стороны стран Запада. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
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ОбществоРоссияСергей КравцовСоциальный навигаторСН_ОбразованиеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир МединскийАнатолий ТоркуновРоссийская академия наукМГИМО
 
 
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