https://ria.ru/20230807/uchebniki-1888699283.html

В России до конца 2025 года появятся госучебники по всем предметам

В России до конца 2025 года появятся госучебники по всем предметам - РИА Новости, 07.08.2023

В России до конца 2025 года появятся госучебники по всем предметам

Государственные учебники по всем школьным предметам будут подготовлены до конца 2025 года, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:26

2023-08-07T17:26

2023-08-07T18:02

образование - общество

россия

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

общество

год педагога и наставника

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Государственные учебники по всем школьным предметам будут подготовлены до конца 2025 года, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов."А до конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам", - сказал Кравцов в ходе презентации нового учебника отечественной истории.Ранее Кравцов сообщал, что единые школьные программы по всем предметам - федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) - появятся в школах с 1 сентября, а наряду с внедрением единых программ будут созданы и единые государственные учебники по всем предметам.Депутаты Госдумы ранее приняли законопроект, который предусматривает введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ, которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения. Ранее ФООПы были разработаны по шести школьным предметам.

https://ria.ru/20230803/uchebnik-1887945926.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование, общество