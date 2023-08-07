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Работу Пушкина "История пугачевского бунта" выставили на торги - РИА Новости, 07.08.2023
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Культура
 
15:04 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/torgi-1888648665.html
Работу Пушкина "История пугачевского бунта" выставили на торги
Работу Пушкина "История пугачевского бунта" выставили на торги - РИА Новости, 07.08.2023
Работу Пушкина "История пугачевского бунта" выставили на торги
Аукционный дом "Литфонд" проведет 10 августа торги, на которых будут выставлены редкие книги, рукописи и исторические документы деятелей культуры. В их числе... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:04
2023-08-07T15:04
культура
санкт-петербург
александр пушкин
емельян пугачев
федор тютчев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Аукционный дом "Литфонд" проведет 10 августа торги, на которых будут выставлены редкие книги, рукописи и исторические документы деятелей культуры. В их числе исторический труд Александра Пушкина о восстании Пугачева, а также первые поэтические сборники Федора Тютчева и Георгия Иванова, сообщили в пресс-службе "Литфонда". &quot;Аукционный дом &quot;Литфонд&quot; проведет торги… В частности, выставлены первые издания культовых русских авторов – исторический труд Александра Пушкина (1834 г.), посвященный восстанию, возглавляемому Емельяном Пугачевым, а также первые поэтические сборники Федора Тютчева (1854 г.) и Георгия Иванова (1931 г.), сигнальный экземпляр книги Владимира Маяковского (1924 г.), на котором поэт оставил автограф: &quot;Не спорьте!!!&quot; – говорится в пресс-релизе.Стартовая ставка экземпляра исторической работы Пушкина составляет миллион 400 тысяч рублей, добавили в аукционном доме. &quot;Самым дорогим раритетом заявлен экземпляр с фронтисписом и полным комплектом иллюстраций Александра Пушкина &quot;История пугачевского бунта&quot; в двух частях (Санкт-Петербург, Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1834 г.). Само издание стало единственной работой Пушкина-историка, опубликованной при его жизни&quot;, – отметили в &quot;Литфонде&quot;.Уточняется, что также на аукционе будут выставлены дружеское посвящение младшей сестры Марины Цветаевой на книге поэтессы и личное письмо Ивана Бунина.
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санкт-петербург, александр пушкин, емельян пугачев, федор тютчев
Культура, Санкт-Петербург, Александр Пушкин, Емельян Пугачев, Федор Тютчев
Работу Пушкина "История пугачевского бунта" выставили на торги

Работу Пушкина "История пугачевского бунта" выставили на торги за 1,4 миллиона рублей

© РИА Новости / Павел Балабанов | Перейти в медиабанкКартина "Портрет Емельяна Пугачева"
Картина Портрет Емельяна Пугачева - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Павел Балабанов
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Аукционный дом "Литфонд" проведет 10 августа торги, на которых будут выставлены редкие книги, рукописи и исторические документы деятелей культуры. В их числе исторический труд Александра Пушкина о восстании Пугачева, а также первые поэтические сборники Федора Тютчева и Георгия Иванова, сообщили в пресс-службе "Литфонда".
«

"Аукционный дом "Литфонд" проведет торги… В частности, выставлены первые издания культовых русских авторов – исторический труд Александра Пушкина (1834 г.), посвященный восстанию, возглавляемому Емельяном Пугачевым, а также первые поэтические сборники Федора Тютчева (1854 г.) и Георгия Иванова (1931 г.), сигнальный экземпляр книги Владимира Маяковского (1924 г.), на котором поэт оставил автограф: "Не спорьте!!!" – говорится в пресс-релизе.

Стартовая ставка экземпляра исторической работы Пушкина составляет миллион 400 тысяч рублей, добавили в аукционном доме.
«

"Самым дорогим раритетом заявлен экземпляр с фронтисписом и полным комплектом иллюстраций Александра Пушкина "История пугачевского бунта" в двух частях (Санкт-Петербург, Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1834 г.). Само издание стало единственной работой Пушкина-историка, опубликованной при его жизни", – отметили в "Литфонде".

Уточняется, что также на аукционе будут выставлены дружеское посвящение младшей сестры Марины Цветаевой на книге поэтессы и личное письмо Ивана Бунина.
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КультураСанкт-ПетербургАлександр ПушкинЕмельян ПугачевФедор Тютчев
 
 
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