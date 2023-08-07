https://ria.ru/20230807/tank-1888716607.html
Киев обескуражен: в США восхитились подвигом русских танкистов на Запорожье
Киев обескуражен: в США восхитились подвигом русских танкистов на Запорожье - РИА Новости, 07.08.2023
Киев обескуражен: в США восхитились подвигом русских танкистов на Запорожье
Российский танк обескуражил ВСУ, в одиночку уничтожив восемь единиц техники противника в бою, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:57
2023-08-07T18:57
2023-08-07T18:59
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российский танк обескуражил ВСУ, в одиночку уничтожив восемь единиц техники противника в бою, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Есть знаменитое видео, <…> на котором русский танк рванул вперед и ликвидировал два украинских танка и шесть бронетранспортеров. Это было сражение, где перевес противника составил 1 к 8, и русские одержали победу. Такое происходит постоянно и украинцы, честно говоря, растеряны из-за этого", — сказал офицер.В конце июля в Сети широко разошлось видео боестолкновения российского Т-80 с подразделением ВСУ, состоящим из двух танков и шести бронеавтомобилей. В результате сражения российская машина уничтожила всю колонну противника. Министр обороны Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
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политика, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато, т-80, владимир путин, россия, украина
Политика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО, Т-80, Владимир Путин, Россия, Украина
Киев обескуражен: в США восхитились подвигом русских танкистов на Запорожье
Экс-разведчик Риттер: ВСУ обескуражены подвигом русских танкистов, уничтоживших 8 машин