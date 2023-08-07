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В американском штате Нью-Мексико горит большой склад с пластиком
В американском штате Нью-Мексико горит большой склад с пластиком - РИА Новости, 07.08.2023
В американском штате Нью-Мексико горит большой склад с пластиком
В американском штате Нью-Мексико спасатели борются с пожаром, разгоревшимся в воскресенье по местному времени на большой площади на складе с пластиком, сообщает РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T01:47
2023-08-07T01:47
2023-08-07T01:47
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. В американском штате Нью-Мексико спасатели борются с пожаром, разгоревшимся в воскресенье по местному времени на большой площади на складе с пластиком, сообщает местный телеканал KOB4. "Пожарные бригады борются с пожаром на большом складе в Меса-Дель-Соль в воскресенье", - говорится в публикации. Склад, где хранился пластик, расположен на окраине города Альбукерке в штате Нью-Мексико. По данным пожарных, огонь полностью охватил территорию склада, взять пожар под контроль пока не удается. Как видно из кадров телеканала и опубликованных в Twitter видео очевидцев, на десятки метров в небо над местом возгорания поднимается густой черный дым, также видны языки пламени.
https://ria.ru/20230604/ssha-1876057330.html
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в мире, нью-мексико, альбукерке, twitter
В мире, Нью-Мексико, Альбукерке, Twitter
В американском штате Нью-Мексико горит большой склад с пластиком
KOB4: в американском штате Нью-Мексико вспыхнул крупный пожар на складе с пластиком