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В американском штате Нью-Мексико горит большой склад с пластиком

В американском штате Нью-Мексико горит большой склад с пластиком - РИА Новости, 07.08.2023

В американском штате Нью-Мексико горит большой склад с пластиком

В американском штате Нью-Мексико спасатели борются с пожаром, разгоревшимся в воскресенье по местному времени на большой площади на складе с пластиком, сообщает РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T01:47

2023-08-07T01:47

2023-08-07T01:47

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нью-мексико

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. В американском штате Нью-Мексико спасатели борются с пожаром, разгоревшимся в воскресенье по местному времени на большой площади на складе с пластиком, сообщает местный телеканал KOB4. "Пожарные бригады борются с пожаром на большом складе в Меса-Дель-Соль в воскресенье", - говорится в публикации. Склад, где хранился пластик, расположен на окраине города Альбукерке в штате Нью-Мексико. По данным пожарных, огонь полностью охватил территорию склада, взять пожар под контроль пока не удается. Как видно из кадров телеканала и опубликованных в Twitter видео очевидцев, на десятки метров в небо над местом возгорания поднимается густой черный дым, также видны языки пламени.

https://ria.ru/20230604/ssha-1876057330.html

нью-мексико

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в мире, нью-мексико, альбукерке, twitter