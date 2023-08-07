Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку и сирийский вопрос, пишут СМИ
Hürriyet: Путин и Эрдоган во время переговоров обсудят зерновую сделку и сирийский вопрос
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых переговоров в августе обсудят зерновую сделку, двусторонние отношения, отношения Баку и Еревана, а также сирийский вопрос, пишет в понедельник газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров - двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.
""Зерновой коридор" на первом месте. Президент Эрдоган предложил направлять российское зерно в бедные африканские страны после переработки в пшеницу в Турции. Ожидается, что Путин сделает соответствующий жест в рамках "зернового коридора"", - пишет издание.
По данным издания, в числе прочих тем лидеры обсудят торговые отношения между двумя странами, проект Зангезурского коридора, отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также сирийскую проблематику.