https://ria.ru/20230807/sdelka-1888545640.html

Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку и сирийский вопрос, пишут СМИ

Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку и сирийский вопрос, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2023

Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку и сирийский вопрос, пишут СМИ

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых переговоров в августе обсудят зерновую сделку, двусторонние отношения,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T08:08

2023-08-07T08:08

2023-08-07T08:08

турция

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805310677_0:256:2851:1860_1920x0_80_0_0_b5d97bf311457877fc19ec0c9433aff7.jpg

АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых переговоров в августе обсудят зерновую сделку, двусторонние отношения, отношения Баку и Еревана, а также сирийский вопрос, пишет в понедельник газета Hürriyet со ссылкой на источники. Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров - двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки. ""Зерновой коридор" на первом месте. Президент Эрдоган предложил направлять российское зерно в бедные африканские страны после переработки в пшеницу в Турции. Ожидается, что Путин сделает соответствующий жест в рамках "зернового коридора"", - пишет издание. По данным издания, в числе прочих тем лидеры обсудят торговые отношения между двумя странами, проект Зангезурского коридора, отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также сирийскую проблематику.

https://ria.ru/20230807/turtsiya-1888543014.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган