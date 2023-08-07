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Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку и сирийский вопрос, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2023
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08:08 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/sdelka-1888545640.html
Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку и сирийский вопрос, пишут СМИ
Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку и сирийский вопрос, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2023
Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку и сирийский вопрос, пишут СМИ
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых переговоров в августе обсудят зерновую сделку, двусторонние отношения,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T08:08
2023-08-07T08:08
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых переговоров в августе обсудят зерновую сделку, двусторонние отношения, отношения Баку и Еревана, а также сирийский вопрос, пишет в понедельник газета Hürriyet со ссылкой на источники. Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров - двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки. ""Зерновой коридор" на первом месте. Президент Эрдоган предложил направлять российское зерно в бедные африканские страны после переработки в пшеницу в Турции. Ожидается, что Путин сделает соответствующий жест в рамках "зернового коридора"", - пишет издание. По данным издания, в числе прочих тем лидеры обсудят торговые отношения между двумя странами, проект Зангезурского коридора, отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также сирийскую проблематику.
https://ria.ru/20230807/turtsiya-1888543014.html
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турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку и сирийский вопрос, пишут СМИ

Hürriyet: Путин и Эрдоган во время переговоров обсудят зерновую сделку и сирийский вопрос

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых переговоров в августе обсудят зерновую сделку, двусторонние отношения, отношения Баку и Еревана, а также сирийский вопрос, пишет в понедельник газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров - двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.
""Зерновой коридор" на первом месте. Президент Эрдоган предложил направлять российское зерно в бедные африканские страны после переработки в пшеницу в Турции. Ожидается, что Путин сделает соответствующий жест в рамках "зернового коридора"", - пишет издание.
По данным издания, в числе прочих тем лидеры обсудят торговые отношения между двумя странами, проект Зангезурского коридора, отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также сирийскую проблематику.
Погрузка зерна - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Источник: у Турции есть идеи о поставках продовольствия в беднейшие страны
07:32
 
ТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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