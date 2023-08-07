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СМИ: на Западе констатируют, что Россия непричастна к перевороту в Нигере - РИА Новости, 07.08.2023
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12:06 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/niger-1888589568.html
СМИ: на Западе констатируют, что Россия непричастна к перевороту в Нигере
СМИ: на Западе констатируют, что Россия непричастна к перевороту в Нигере - РИА Новости, 07.08.2023
СМИ: на Западе констатируют, что Россия непричастна к перевороту в Нигере
Западная разведка не выявила причастности России к кампаниям по дестабилизации ситуации в Нигере, пишет испанская газета Pais со ссылкой на представителя... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:06
2023-08-07T12:06
в мире
нигер
россия
евросоюз
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Западная разведка не выявила причастности России к кампаниям по дестабилизации ситуации в Нигере, пишет испанская газета Pais со ссылкой на представителя разведки одной из европейских стран. "Сейчас западная разведка выясняет, не проводила ли Россия за несколько недель до переворота целенаправленных кампаний по дезинформации и дестабилизации. Пока доказательств найдено не было", - приводит издание слова представителя разведки. Однако, по его словам, были якобы выявлены информационные кампании, которые совпали как с самим мятежом, так и с проведением в Санкт-Петербурге саммита Россия-Африка. При этом издание со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает, что лидеры переворота в Нигере распространили ложную информацию о готовности французской армии вмешаться и вернуть президента Мохамеда Базума. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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в мире, нигер, россия, евросоюз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Россия, Евросоюз, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: на Западе констатируют, что Россия непричастна к перевороту в Нигере

Pais: западная разведка не выявила причастности России к дестабилизации ситуации в Нигере

© AP Photo / Sam MednickСторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военного переворота в столице Нигера Ниамее
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Западная разведка не выявила причастности России к кампаниям по дестабилизации ситуации в Нигере, пишет испанская газета Pais со ссылкой на представителя разведки одной из европейских стран.
"Сейчас западная разведка выясняет, не проводила ли Россия за несколько недель до переворота целенаправленных кампаний по дезинформации и дестабилизации. Пока доказательств найдено не было", - приводит издание слова представителя разведки. Однако, по его словам, были якобы выявлены информационные кампании, которые совпали как с самим мятежом, так и с проведением в Санкт-Петербурге саммита Россия-Африка. При этом издание со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает, что лидеры переворота в Нигере распространили ложную информацию о готовности французской армии вмешаться и вернуть президента Мохамеда Базума.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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