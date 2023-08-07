https://ria.ru/20230807/niger-1888589568.html

СМИ: на Западе констатируют, что Россия непричастна к перевороту в Нигере

СМИ: на Западе констатируют, что Россия непричастна к перевороту в Нигере - РИА Новости, 07.08.2023

СМИ: на Западе констатируют, что Россия непричастна к перевороту в Нигере

Западная разведка не выявила причастности России к кампаниям по дестабилизации ситуации в Нигере, пишет испанская газета Pais со ссылкой на представителя... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:06

2023-08-07T12:06

2023-08-07T12:06

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нигер

россия

евросоюз

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Западная разведка не выявила причастности России к кампаниям по дестабилизации ситуации в Нигере, пишет испанская газета Pais со ссылкой на представителя разведки одной из европейских стран. "Сейчас западная разведка выясняет, не проводила ли Россия за несколько недель до переворота целенаправленных кампаний по дезинформации и дестабилизации. Пока доказательств найдено не было", - приводит издание слова представителя разведки. Однако, по его словам, были якобы выявлены информационные кампании, которые совпали как с самим мятежом, так и с проведением в Санкт-Петербурге саммита Россия-Африка. При этом издание со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает, что лидеры переворота в Нигере распространили ложную информацию о готовности французской армии вмешаться и вернуть президента Мохамеда Базума. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230802/afrika-1887624694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нигер, россия, евросоюз, переворот в нигере — 2023