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Маск раскрыл причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом

Маск раскрыл причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом - РИА Новости, 07.08.2023

Маск раскрыл причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск допустил проигрыш в своем предстоящем бое с главой запрещенной в России и признанной экстремистской... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T01:25

2023-08-07T01:25

2023-08-07T05:34

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марк цукерберг

илон маск

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск допустил проигрыш в своем предстоящем бое с главой запрещенной в России и признанной экстремистской корпорацией Meta* Марком Цукербергом в том случае, если их поединок окажется затяжным."Если бой окажется коротким, я, вероятно, выиграю. Если длинным, он может победить за счет выносливости", - написал Маск в Twitter.Он признался, что значительно больше Цукерберга, и это — одна из причин, по которой в смешанных единоборствах (ММА) существуют весовые разделения."Я вешу не менее 300 фунтов (136 килограммов - ред.)", - добавил Маск. В воскресенье он сообщил, что поединок с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети Twitter, а все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов.Маск ранее писал, что готов к бою с Марком Цукербергом в октагоне. Позднее Цукерберг предложил главе Tesla в своем Instagram-аккаунте* прислать местоположение. Миллиардеры рассматривали вариант проведения боя в итальянском Колизее.Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что провел переговоры с Маском и Цукербергом по организации их поединка. Как заявил Уайт, оба предпринимателя серьезно настроены на бой. По его словам, бой может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе и не будет контролироваться атлетической комиссией. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил, что поединок между Маском и Цукербергом должен пройти под эгидой UFC.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230805/sotsset-1888319286.html

https://ria.ru/20230725/rebrending-1886097600.html

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в мире, марк цукерберг, илон маск, лас-вегас, twitter