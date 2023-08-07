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Маск раскрыл причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом - РИА Новости, 07.08.2023
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01:25 07.08.2023 (обновлено: 05:34 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/mask-1888532074.html
Маск раскрыл причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом
Маск раскрыл причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом - РИА Новости, 07.08.2023
Маск раскрыл причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск допустил проигрыш в своем предстоящем бое с главой запрещенной в России и признанной экстремистской... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T01:25
2023-08-07T05:34
в мире
марк цукерберг
илон маск
лас-вегас
twitter
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск допустил проигрыш в своем предстоящем бое с главой запрещенной в России и признанной экстремистской корпорацией Meta* Марком Цукербергом в том случае, если их поединок окажется затяжным."Если бой окажется коротким, я, вероятно, выиграю. Если длинным, он может победить за счет выносливости", - написал Маск в Twitter.Он признался, что значительно больше Цукерберга, и это — одна из причин, по которой в смешанных единоборствах (ММА) существуют весовые разделения."Я вешу не менее 300 фунтов (136 килограммов - ред.)", - добавил Маск. В воскресенье он сообщил, что поединок с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети Twitter, а все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов.Маск ранее писал, что готов к бою с Марком Цукербергом в октагоне. Позднее Цукерберг предложил главе Tesla в своем Instagram-аккаунте* прислать местоположение. Миллиардеры рассматривали вариант проведения боя в итальянском Колизее.Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что провел переговоры с Маском и Цукербергом по организации их поединка. Как заявил Уайт, оба предпринимателя серьезно настроены на бой. По его словам, бой может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе и не будет контролироваться атлетической комиссией. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил, что поединок между Маском и Цукербергом должен пройти под эгидой UFC.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, марк цукерберг, илон маск, лас-вегас, twitter
В мире, Марк Цукерберг, Илон Маск, Лас-Вегас, Twitter
Маск раскрыл причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом

Маск допустил проигрыш Цукербергу в случае затяжного боя из-за своего веса

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск допустил проигрыш в своем предстоящем бое с главой запрещенной в России и признанной экстремистской корпорацией Meta* Марком Цукербергом в том случае, если их поединок окажется затяжным.
"Если бой окажется коротким, я, вероятно, выиграю. Если длинным, он может победить за счет выносливости", - написал Маск в Twitter.
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Он признался, что значительно больше Цукерберга, и это — одна из причин, по которой в смешанных единоборствах (ММА) существуют весовые разделения.
«
"Я вешу не менее 300 фунтов (136 килограммов - ред.)", - добавил Маск.
В воскресенье он сообщил, что поединок с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети Twitter, а все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов.
Маск ранее писал, что готов к бою с Марком Цукербергом в октагоне. Позднее Цукерберг предложил главе Tesla в своем Instagram-аккаунте* прислать местоположение. Миллиардеры рассматривали вариант проведения боя в итальянском Колизее.
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что провел переговоры с Маском и Цукербергом по организации их поединка. Как заявил Уайт, оба предпринимателя серьезно настроены на бой. По его словам, бой может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе и не будет контролироваться атлетической комиссией. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил, что поединок между Маском и Цукербергом должен пройти под эгидой UFC.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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