https://ria.ru/20230807/lenoblast-1888580292.html

Ленобласть широко отпраздновала свое 96-летие

Ленобласть широко отпраздновала свое 96-летие - РИА Новости, 07.08.2023

Ленобласть широко отпраздновала свое 96-летие

Ленинградская область отпраздновала в городе Тосно свое 96-летие со дня основания зажигательным выступлением Команды знаний, гастрономическим фестивалем,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:39

2023-08-07T11:39

2023-08-07T11:39

ленинградская область

тосно

александр дрозденко

александр беглов

сергей нарышкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Ленинградская область отпраздновала в городе Тосно свое 96-летие со дня основания зажигательным выступлением Команды знаний, гастрономическим фестивалем, выставкой-ярмаркой изделий народных художественных промыслов и ремесел, сельскохозяйственной продукции и красочным салютом, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, ежегодно жители Ленинградской области выбирают на конкурсе столицу празднования дня основания региона. Претендентами на участие в конкурсе могут быть любые населенные пункты Ленинградской области. В этом году местом празднования ленинградцы выбрали город Тосно, который также отмечает свое 60-летие. Благоустройство - лучший подарок Подарками для жителей Тосно стали ремонт наиболее востребованных городских магистралей, благоустройство мест притяжения и капитальный ремонт стадиона. Так, предваряло череду праздничных мероприятий открытие 2,5 километра велосипедного маршрута и пешеходной дорожки от шоссе Барыбина до дома 43 по проспекту Ленина. Второй этап благоустройства территории по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" оценил губернатор Ленобласти, который вместе с делегацией из всех районов области, почетными гражданами и гостями прибыл в город. "Я завидую тосненцам, потому что город последнее время меняется — и меняется в лучшую сторону. Меняется район. Появляется очень много комфортных красивых объектов спорта, отдыха. У Тосно хорошее будущее", — сказал Александр Дрозденко, слова которого привели в пресс-службе. Он отметил, что при благоустройстве территории было уделено большое внимание озеленению: строители высадили елки, липы, клены, барбарис и живую изгородь из кизильника. Всего на участке появилось 17 новых деревьев и свыше двух тысяч кустарников. "Всего в этом году Ленинградская область благоустроит 106 общественных пространств: 26 территорий уже получили новую жизнь, еще 40 — на подходе. Конечно, большие планы по благоустройству строим и на 2024 год", — добавил губернатор. Кроме того, с праздником жителей и руководство Ленинградской области поздравили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин. Во время поздравительной речи глава Северной столицы отметил, что у регионов общая история и преподнес в подарок сертификат на скейт-парк, добавили в пресс-службе. Также свои поздравления региону с 96-летием направили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Территория знаний и заботы В этом году празднование дня основания Ленобласти проходило под девизом "Территория знаний". Традиционное праздничное шествие прошло в формате "уроков". Каждая делегация района области представила свои достижения и потенциал в виде одной из школьных дисциплин. По его словам, благодаря Году "Команды 47", который в Ленинградской области прошел в прошлом году, в регионе появилось неформальное движение ленинградцев, объединившее десятки тысяч неравнодушных и активных жителей региона. Проведение Года Команды знаний в этом году стало стимулом для всех, кто хочет учиться и делиться опытом с другими. В области на текущий год запланировано не менее 300 просветительских мероприятий — от олимпиад, конференций, кинолекториев и тренингов по обучению навыкам бережливого производства для студентов до Школы карьерного роста для молодых специалистов. Следующий 2024 год в Ленобласти станет Годом Команды Заботы. "Наше движение "Команда 47" уже стало своего рода брендом Ленинградской области. В 2024 году у "Команды 47" будет новое важное дело. Нам предстоит объединиться для заботы обо всех, кто в этом нуждается. Заботы о детях, о семьях, о стариках, о ветеранах специальной военной операции, заботы о наших близких и тех, кто лишен семейного тепла. Уверен, это будет год больших социальных инициатив, которые выдвинут и, при нашей поддержке, в том числе грантовой, будут реализовывать сами ленинградцы. Спасибо всем, кто уже в ленинградской "Команде 47". Всем, кто хочет и может присоединиться ― добро пожаловать", — обратился к собравшимся жителям региона Александр Дрозденко. Калейдоскоп вкуса и мастерства После торжественной части гостей и жителей Ленобласти пригласили на ярмарку "Город мастеров" и гастрофестиваль "Калейдоскоп вкуса", которые в этом году объединила фермерский рынок и ярмарку изделий народных промыслов. Более 50 производителей Ленинградской области представили молодые и выдержанные сыры, питьевые йогурты и широкий ассортимент молочной продукции, сыровяленые колбасы и мясные деликатесы, копченая, охлажденная и пряная рыба, травяной чай и мед. Кроме того, на ярмарке любой желающий мог собственноручно изготовить под руководством 70 мастеров со всего региона сувениры и украшения. Также на гастрономическом фестивале в течение дня проходили презентации, дегустации и кулинарные состязания. Завершилось празднование 96-летия региона музыкальном концертом, на котором выступили "Хор Турецкого" и группа "Иванушки International", а также красочным фейерверком. "Мне кажется, праздник прошел весело, с юмором и нестандартно. У нас очень много талантливых людей и, главное, ленинградцы любят творить добро. Я думаю, что именно это лежит в основе развития Ленинградской области. Я всех поздравляю с 96-летнием региона", — отметил Дрозденко и объявил, что в 2024 году 97-летие региона отпразднуют в самом молодом городе - Кудрово.

https://ria.ru/20230803/lenoblast-1887919818.html

https://ria.ru/20230724/blagoustroystvo-1885998598.html

https://ria.ru/20230710/effektivnost-1883363319.html

тосно

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тосно, александр дрозденко, александр беглов, сергей нарышкин