https://ria.ru/20230807/lager-1888702817.html

В Думе попросили проверить организаторов отдыха детей в зарубежных лагерях

В Думе попросили проверить организаторов отдыха детей в зарубежных лагерях - РИА Новости, 07.08.2023

В Думе попросили проверить организаторов отдыха детей в зарубежных лагерях

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) направила депутатский запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:45

2023-08-07T17:45

2023-08-07T17:45

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

кпрф

татьяна москалькова

турция

анкара (провинция)

госдума рф

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) направила депутатский запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить всех туроператоров и ИП, занимающийся организацией отдыха детей в зарубежных лагерях, в частности Маркину Н. В и OOO "Колибри-тур". Ранее сообщалось, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель. Роспотребнадзор заявил, что взял ситуацию на контроль. Отдых детей, которых выселили из отеля в Турции, был организован не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом, хотя отдых был организован компанией "Колибри", договоры были подписаны с ИП Маркиной Н. В. "Просим Вас, уважаемый Игорь Викторович… организовать проверку всех туроператоров и индивидуальных предпринимателей, организовывающих отдых детей в зарубежных лагерях. Просим провести проверку индивидуального предпринимателя Маркину Н. В., а также OOO "Колибри-тур", - приводит Останина текст запроса в своем телеграм-канале. Она уточнила, что в ходе проверки необходимо выяснить, какие органы должны были отвечать за безопасность детей и почему детей произвольно выселили, а не потребовали денег с лица, которое должно было их перевести. Накануне в посольстве РФ в Анкаре заявили, что туроператор "Колибри", организовавший отдых в Турции российских школьников, которых дважды выселили из отелей из-за проблем с оплатой, бросил детей на произвол судьбы и не выходит на связь. В дипмиссии отметили, что посольство совместно с генконсульством в Анталье внимательно отслеживало ситуацию с момента поступления жалоб родителей на условия приема и размещения несовершеннолетних детей и сопровождающих лиц общим числом свыше 70 человек. Вскоре выяснилось, что "компания "Колибри" оказалась не готова выполнять финансовые обязательства", при этом ее представители заверили в том, что предпримут все меры для досрочного возвращения детей в Россию. В пятницу основной группе детей удалось вылететь различными рейсами в Россию. При этом родителям некоторых детей пришлось приобретать билеты за свой счет. В дипмиссии подчеркнули, что выяснить позицию руководства "Колибри" по этому поводу не удалось, поскольку оно перестало выходить на связь и отвечать на звонки. Правовую оценку бездействию этой компании дадут российские правоохранительные органы, добавили в дипмиссии. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что связалась с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем по ситуации с детьми, выселенными из лагеря в Турции, он выразил готовность помочь.

https://ria.ru/20230807/otravlenie-1888549852.html

https://ria.ru/20230802/lager-1887810657.html

https://ria.ru/20230802/priamure-1887772236.html

россия

турция

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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, кпрф, татьяна москалькова, турция, анкара (провинция), госдума рф