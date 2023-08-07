Рейтинг@Mail.ru
В Думе попросили проверить организаторов отдыха детей в зарубежных лагерях - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/lager-1888702817.html
В Думе попросили проверить организаторов отдыха детей в зарубежных лагерях
В Думе попросили проверить организаторов отдыха детей в зарубежных лагерях - РИА Новости, 07.08.2023
В Думе попросили проверить организаторов отдыха детей в зарубежных лагерях
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) направила депутатский запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:45
2023-08-07T17:45
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
кпрф
татьяна москалькова
турция
анкара (провинция)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27217/58/272175862_0:81:1333:831_1920x0_80_0_0_559d22faaeafcfd89bb4d2f0136c14b4.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) направила депутатский запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить всех туроператоров и ИП, занимающийся организацией отдыха детей в зарубежных лагерях, в частности Маркину Н. В и OOO "Колибри-тур". Ранее сообщалось, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель. Роспотребнадзор заявил, что взял ситуацию на контроль. Отдых детей, которых выселили из отеля в Турции, был организован не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом, хотя отдых был организован компанией "Колибри", договоры были подписаны с ИП Маркиной Н. В. "Просим Вас, уважаемый Игорь Викторович… организовать проверку всех туроператоров и индивидуальных предпринимателей, организовывающих отдых детей в зарубежных лагерях. Просим провести проверку индивидуального предпринимателя Маркину Н. В., а также OOO "Колибри-тур", - приводит Останина текст запроса в своем телеграм-канале. Она уточнила, что в ходе проверки необходимо выяснить, какие органы должны были отвечать за безопасность детей и почему детей произвольно выселили, а не потребовали денег с лица, которое должно было их перевести. Накануне в посольстве РФ в Анкаре заявили, что туроператор "Колибри", организовавший отдых в Турции российских школьников, которых дважды выселили из отелей из-за проблем с оплатой, бросил детей на произвол судьбы и не выходит на связь. В дипмиссии отметили, что посольство совместно с генконсульством в Анталье внимательно отслеживало ситуацию с момента поступления жалоб родителей на условия приема и размещения несовершеннолетних детей и сопровождающих лиц общим числом свыше 70 человек. Вскоре выяснилось, что "компания "Колибри" оказалась не готова выполнять финансовые обязательства", при этом ее представители заверили в том, что предпримут все меры для досрочного возвращения детей в Россию. В пятницу основной группе детей удалось вылететь различными рейсами в Россию. При этом родителям некоторых детей пришлось приобретать билеты за свой счет. В дипмиссии подчеркнули, что выяснить позицию руководства "Колибри" по этому поводу не удалось, поскольку оно перестало выходить на связь и отвечать на звонки. Правовую оценку бездействию этой компании дадут российские правоохранительные органы, добавили в дипмиссии. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что связалась с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем по ситуации с детьми, выселенными из лагеря в Турции, он выразил готовность помочь.
https://ria.ru/20230807/otravlenie-1888549852.html
https://ria.ru/20230802/lager-1887810657.html
https://ria.ru/20230802/priamure-1887772236.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27217/58/272175862_0:0:1333:1001_1920x0_80_0_0_8c474ec517147f9c5f88f20c3e1013cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, кпрф, татьяна москалькова, турция, анкара (провинция), госдума рф
Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, КПРФ, Татьяна Москалькова, Турция, Анкара (провинция), Госдума РФ
В Думе попросили проверить организаторов отдыха детей в зарубежных лагерях

В Думе попросили Генпрокуратуру проверить организаторов отдыха детей в зарубежных лагерях

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНина Останина
Нина Останина - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Нина Останина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) направила депутатский запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить всех туроператоров и ИП, занимающийся организацией отдыха детей в зарубежных лагерях, в частности Маркину Н. В и OOO "Колибри-тур".
Ранее сообщалось, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель. Роспотребнадзор заявил, что взял ситуацию на контроль. Отдых детей, которых выселили из отеля в Турции, был организован не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом, хотя отдых был организован компанией "Колибри", договоры были подписаны с ИП Маркиной Н. В.
Детский отдых в лагере - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В Приморье закрыли дело о массовом отравлении детей в лагере
Вчера, 09:03
«
"Просим Вас, уважаемый Игорь Викторович… организовать проверку всех туроператоров и индивидуальных предпринимателей, организовывающих отдых детей в зарубежных лагерях. Просим провести проверку индивидуального предпринимателя Маркину Н. В., а также OOO "Колибри-тур", - приводит Останина текст запроса в своем телеграм-канале.
Она уточнила, что в ходе проверки необходимо выяснить, какие органы должны были отвечать за безопасность детей и почему детей произвольно выселили, а не потребовали денег с лица, которое должно было их перевести.
Накануне в посольстве РФ в Анкаре заявили, что туроператор "Колибри", организовавший отдых в Турции российских школьников, которых дважды выселили из отелей из-за проблем с оплатой, бросил детей на произвол судьбы и не выходит на связь. В дипмиссии отметили, что посольство совместно с генконсульством в Анталье внимательно отслеживало ситуацию с момента поступления жалоб родителей на условия приема и размещения несовершеннолетних детей и сопровождающих лиц общим числом свыше 70 человек.
Вскоре выяснилось, что "компания "Колибри" оказалась не готова выполнять финансовые обязательства", при этом ее представители заверили в том, что предпримут все меры для досрочного возвращения детей в Россию.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Лагерь в Анапе, где педофил напал на детей, могут закрыть
2 августа, 16:07
В пятницу основной группе детей удалось вылететь различными рейсами в Россию. При этом родителям некоторых детей пришлось приобретать билеты за свой счет. В дипмиссии подчеркнули, что выяснить позицию руководства "Колибри" по этому поводу не удалось, поскольку оно перестало выходить на связь и отвечать на звонки. Правовую оценку бездействию этой компании дадут российские правоохранительные органы, добавили в дипмиссии.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что связалась с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем по ситуации с детьми, выселенными из лагеря в Турции, он выразил готовность помочь.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В Приамурье школьница умерла после отдыха в детском лагере
2 августа, 13:37
 
РоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФКПРФТатьяна МоскальковаТурцияАнкара (провинция)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала