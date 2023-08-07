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В Дагестане спасатели подняли коз из обрыва 60-метровой скалы
В Дагестане спасатели подняли коз из обрыва 60-метровой скалы - РИА Новости, 07.08.2023
В Дагестане спасатели подняли коз из обрыва 60-метровой скалы
Спасатели в Дагестане подняли домашних коз из обрыва 60-метровой скалы в высокогорном селе, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T22:55
2023-08-07T22:55
2023-08-07T23:18
хорошие новости
происшествия
россия
унцукульский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 7 авг — РИА Новости. Спасатели в Дагестане подняли домашних коз из обрыва 60-метровой скалы в высокогорном селе, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике. "В службу "112" поступил звонок с просьбой оказать помощь жителям села Моксох Унцукульского района в спасении коз, упавших вниз с крутой 60-метровой скалы. Спасатели МЧС Дагестана в течение нескольких часов с помощью горного снаряжения подняли вверх животных", — подчеркнули в ведомстве.Всех трех животных передали хозяину. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС, козы не упали: они сами спустились — вероятно, испугавшись волка или орла, а подняться самостоятельно уже не смогли.
https://ria.ru/20230803/cherepakha-1887929347.html
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происшествия, россия, унцукульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Унцукульский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане спасатели подняли коз из обрыва 60-метровой скалы
В Дагестане спасатели подняли домашних коз из обрыва 60-метровой скалы в высокогорном селе