https://ria.ru/20230807/kozy-1888748515.html

В Дагестане спасатели подняли коз из обрыва 60-метровой скалы

В Дагестане спасатели подняли коз из обрыва 60-метровой скалы - РИА Новости, 07.08.2023

В Дагестане спасатели подняли коз из обрыва 60-метровой скалы

Спасатели в Дагестане подняли домашних коз из обрыва 60-метровой скалы в высокогорном селе, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T22:55

2023-08-07T22:55

2023-08-07T23:18

хорошие новости

происшествия

россия

унцукульский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 7 авг — РИА Новости. Спасатели в Дагестане подняли домашних коз из обрыва 60-метровой скалы в высокогорном селе, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике. "В службу "112" поступил звонок с просьбой оказать помощь жителям села Моксох Унцукульского района в спасении коз, упавших вниз с крутой 60-метровой скалы. Спасатели МЧС Дагестана в течение нескольких часов с помощью горного снаряжения подняли вверх животных", — подчеркнули в ведомстве.Всех трех животных передали хозяину. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС, козы не упали: они сами спустились — вероятно, испугавшись волка или орла, а подняться самостоятельно уже не смогли.

https://ria.ru/20230803/cherepakha-1887929347.html

https://ria.ru/20230727/medveditsa-1886537831.html

россия

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происшествия, россия, унцукульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан