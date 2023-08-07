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В Ростовской области зарегистрировали более 90 случаев кори
В Ростовской области зарегистрировали более 90 случаев кори - РИА Новости, 07.08.2023
В Ростовской области зарегистрировали более 90 случаев кори
Более 90 случаев кори зарегистрировано в Ростовской области с начала года, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:34
2023-08-07T20:34
2023-08-07T20:34
общество
здоровье - общество
ростовская область
корь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Более 90 случаев кори зарегистрировано в Ростовской области с начала года, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. "Всего с начала года в Ростовской области зарегистрировали 91 случай кори. Из них 68 - у детей", - сказал он, уточнив, что большинство случаев - завозные.В регион поступило более 20 тысяч доз вакцины от кори. Корь - инфекция, передающаяся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем. Вероятность заболеть после встречи с человеком, болеющим корью, у не имеющих противокоревого иммунитета равняется почти 100%.
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, ростовская область, корь
Общество, Здоровье - Общество, Ростовская область, Корь
В Ростовской области зарегистрировали более 90 случаев кори
С начала года в Ростовской области зарегистрировали 91 случай кори, из них 68 — у детей