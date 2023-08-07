https://ria.ru/20230807/kor-1888731805.html

В Ростовской области зарегистрировали более 90 случаев кори

В Ростовской области зарегистрировали более 90 случаев кори - РИА Новости, 07.08.2023

В Ростовской области зарегистрировали более 90 случаев кори

Более 90 случаев кори зарегистрировано в Ростовской области с начала года, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T20:34

2023-08-07T20:34

2023-08-07T20:34

общество

здоровье - общество

ростовская область

корь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Более 90 случаев кори зарегистрировано в Ростовской области с начала года, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. "Всего с начала года в Ростовской области зарегистрировали 91 случай кори. Из них 68 - у детей", - сказал он, уточнив, что большинство случаев - завозные.В регион поступило более 20 тысяч доз вакцины от кори. Корь - инфекция, передающаяся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем. Вероятность заболеть после встречи с человеком, болеющим корью, у не имеющих противокоревого иммунитета равняется почти 100%.

ростовская область

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, ростовская область, корь