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В Ростовской области зарегистрировали более 90 случаев кори - РИА Новости, 07.08.2023
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20:34 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/kor-1888731805.html
В Ростовской области зарегистрировали более 90 случаев кори
В Ростовской области зарегистрировали более 90 случаев кори - РИА Новости, 07.08.2023
В Ростовской области зарегистрировали более 90 случаев кори
Более 90 случаев кори зарегистрировано в Ростовской области с начала года, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:34
2023-08-07T20:34
общество
здоровье - общество
ростовская область
корь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Более 90 случаев кори зарегистрировано в Ростовской области с начала года, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. &quot;Всего с начала года в Ростовской области зарегистрировали 91 случай кори. Из них 68 - у детей&quot;, - сказал он, уточнив, что большинство случаев - завозные.В регион поступило более 20 тысяч доз вакцины от кори. Корь - инфекция, передающаяся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем. Вероятность заболеть после встречи с человеком, болеющим корью, у не имеющих противокоревого иммунитета равняется почти 100%.
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общество, здоровье - общество, ростовская область, корь
Общество, Здоровье - Общество, Ростовская область, Корь
В Ростовской области зарегистрировали более 90 случаев кори

С начала года в Ростовской области зарегистрировали 91 случай кори, из них 68 — у детей

© iStock.com / SBDIGITКорь у ребенка
Корь у ребенка - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© iStock.com / SBDIGIT
Корь у ребенка. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Более 90 случаев кори зарегистрировано в Ростовской области с начала года, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
«

"Всего с начала года в Ростовской области зарегистрировали 91 случай кори. Из них 68 - у детей", - сказал он, уточнив, что большинство случаев - завозные.

В регион поступило более 20 тысяч доз вакцины от кори.
Корь - инфекция, передающаяся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем. Вероятность заболеть после встречи с человеком, болеющим корью, у не имеющих противокоревого иммунитета равняется почти 100%.
Корь: симптомы, осложнения и профилактикаКорь: симптомы, осложнения и профилактика
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