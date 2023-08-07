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Фильм "Баба Яга спасает мир" возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 07.08.2023
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Культура
 
01:08 07.08.2023 (обновлено: 01:09 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/kinoprokat-1888531561.html
Фильм "Баба Яга спасает мир" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Баба Яга спасает мир" возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 07.08.2023
Фильм "Баба Яга спасает мир" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли возглавил прокат со сборами в 97,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T01:08
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли возглавил прокат со сборами в 97,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку в прокате стран СНГ занял фильм "Мег 2: Бездна" с Джейсоном Стейтемом со сборами в 50,5 миллиона рублей. Следующей в рейтинге проката России и СНГ идет российская комедия "За Палыча!", собравшая более 45 миллионов рублей за уикенд. На четвертой строчке расположился фильм "Барби" с участием Марго Робби и Райана Гослинга в главных ролях, который в странах СНГ без России и Белоруссии собрал 42 миллиона рублей. Пятую строчку рейтинга заняла историческая драма "Жанна Дюбарри" со сборами в 39,8 миллиона рублей. Данные по фильмам "Мег 2: Бездна" и "Барби" указаны без учета России и Белоруссии, где эти фильмы не идут в прокате.
https://ria.ru/20230725/kino-1886743543.html
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россия, белоруссия, жанна дюбарри, снг, общество
Культура, Россия, Белоруссия, Жанна Дюбарри, СНГ, Общество
Фильм "Баба Яга спасает мир" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм "Баба Яга спасает мир" возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд

© Наше кино/YoutubeКадр из фильма "Баба Яга спасает мир"
Кадр из фильма Баба Яга спасает мир
© Наше кино/Youtube
Кадр из фильма "Баба Яга спасает мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли возглавил прокат со сборами в 97,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Вторую строчку в прокате стран СНГ занял фильм "Мег 2: Бездна" с Джейсоном Стейтемом со сборами в 50,5 миллиона рублей. Следующей в рейтинге проката России и СНГ идет российская комедия "За Палыча!", собравшая более 45 миллионов рублей за уикенд.
На четвертой строчке расположился фильм "Барби" с участием Марго Робби и Райана Гослинга в главных ролях, который в странах СНГ без России и Белоруссии собрал 42 миллиона рублей. Пятую строчку рейтинга заняла историческая драма "Жанна Дюбарри" со сборами в 39,8 миллиона рублей.
Данные по фильмам "Мег 2: Бездна" и "Барби" указаны без учета России и Белоруссии, где эти фильмы не идут в прокате.
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