https://ria.ru/20230807/kinoprokat-1888531561.html

Фильм "Баба Яга спасает мир" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм "Баба Яга спасает мир" возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 07.08.2023

Фильм "Баба Яга спасает мир" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли возглавил прокат со сборами в 97,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T01:08

2023-08-07T01:08

2023-08-07T01:09

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белоруссия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли возглавил прокат со сборами в 97,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку в прокате стран СНГ занял фильм "Мег 2: Бездна" с Джейсоном Стейтемом со сборами в 50,5 миллиона рублей. Следующей в рейтинге проката России и СНГ идет российская комедия "За Палыча!", собравшая более 45 миллионов рублей за уикенд. На четвертой строчке расположился фильм "Барби" с участием Марго Робби и Райана Гослинга в главных ролях, который в странах СНГ без России и Белоруссии собрал 42 миллиона рублей. Пятую строчку рейтинга заняла историческая драма "Жанна Дюбарри" со сборами в 39,8 миллиона рублей. Данные по фильмам "Мег 2: Бездна" и "Барби" указаны без учета России и Белоруссии, где эти фильмы не идут в прокате.

https://ria.ru/20230725/kino-1886743543.html

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россия, белоруссия, жанна дюбарри, снг, общество