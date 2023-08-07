https://ria.ru/20230807/kinoprokat-1888531561.html
Фильм "Баба Яга спасает мир" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Баба Яга спасает мир" возглавил кинопрокат в России и СНГ - РИА Новости, 07.08.2023
Фильм "Баба Яга спасает мир" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли возглавил прокат со сборами в 97,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T01:08
2023-08-07T01:08
2023-08-07T01:09
культура
россия
белоруссия
жанна дюбарри
снг
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871384701_324:0:2214:1063_1920x0_80_0_0_45395f7529d239e9a42ec047c1935850.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли возглавил прокат со сборами в 97,2 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку в прокате стран СНГ занял фильм "Мег 2: Бездна" с Джейсоном Стейтемом со сборами в 50,5 миллиона рублей. Следующей в рейтинге проката России и СНГ идет российская комедия "За Палыча!", собравшая более 45 миллионов рублей за уикенд. На четвертой строчке расположился фильм "Барби" с участием Марго Робби и Райана Гослинга в главных ролях, который в странах СНГ без России и Белоруссии собрал 42 миллиона рублей. Пятую строчку рейтинга заняла историческая драма "Жанна Дюбарри" со сборами в 39,8 миллиона рублей. Данные по фильмам "Мег 2: Бездна" и "Барби" указаны без учета России и Белоруссии, где эти фильмы не идут в прокате.
https://ria.ru/20230725/kino-1886743543.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871384701_561:0:1978:1063_1920x0_80_0_0_ee6c30a2a8182a972d9b8aa18d2cce34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, жанна дюбарри, снг, общество
Культура, Россия, Белоруссия, Жанна Дюбарри, СНГ, Общество
Фильм "Баба Яга спасает мир" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Баба Яга спасает мир" возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд