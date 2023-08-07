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Самая красивая женщина в мире показала, как изменилась после болезни Лайма

Самая красивая женщина в мире показала, как изменилась после болезни Лайма - РИА Новости, 07.08.2023

Самая красивая женщина в мире показала, как изменилась после болезни Лайма

Американская супермодель Белла Хадид разместила на своей странице в соцсети кадры из клиники, а также рассказала о своей продолжающейся борьбе с болезнью Лайма. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:24

2023-08-07T12:24

2023-08-07T13:57

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Американская супермодель Белла Хадид разместила на своей странице в соцсети кадры из клиники, а также рассказала о своей продолжающейся борьбе с болезнью Лайма.Знаменитость опубликовала множество ретроспективных фотографий, на которых запечатлены ее худшие моменты борьбы с хроническим заболеванием, а также отрывки из ее медицинских карт. "Я постаралась выбрать самые позитивные фотографии, насколько это было возможно. Потому что каким бы болезненным не был этот опыт, результат стал самым поучительным в моей жизни, наполненный моими друзьями, новыми решениями и мыслями", — подписала серию снимков Хадид. На нескольких фотографиях Белла появляется с капельницами, прикрепленными к ее руке, и приборами, облегчающими переливание или взятие крови.На другом фото звезда подиума, которую несколько лет назвали самой красивой женщиной в мире, лежит на кровати в медицинском учреждении, а еще на одном она появляется уставшая и не накрашенная, из-за чего ее сложно узнать. "Я так благодарная за жизнь и новый взгляд на нее. Эти более 100 дней борьбы с болезнью Лайма, лечение сопутствующей инфекции и почти 15 лет невидимых страданий — все это того стоило", — заявила супермодель.Она также поблагодарила своих родных и близких, которые были с ней все это время, и сообщила поклонникам, когда вернется к работе."Я вернусь, когда буду готова", — добавила модель. Ранее Иоланда Хадид, мама Беллы, рассказала, что ее дочери поставили диагноз в 2012 году. Спустя несколько лет эту информацию подтвердила и сама супермодель в одном из интервью, а затем стала рассказывать о своем самочувствии в Сети.По словам модели, из-за болезни Лайма она страдала от головных болей, бессонницы, стала чувствительна к шуму и свету, а также испытывать проблемы с кратковременной памятью. В апреле этого года знаменитость сообщила, что ее самочувствие ухудшилось после стоматологической операции. По словам Хадид, в один из корневых каналов попала инфекция, что привело к обострению заболевания. Из-за этого модель взяла "отпуск" на несколько месяцев.

https://ria.ru/20211110/hadid-1758443962.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, белла хадид, знаменитости