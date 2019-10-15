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РИА Новости
Культура

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

15:58 15.10.2019 (обновлено: 23:58 15.10.2019)
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© AFP 2019 / Angela WeissМодель Белла Хадид
Модель Белла Хадид
© AFP 2019 / Angela Weiss
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пластический хирург Джулиан Де Сильва провел исследование, которое показало, что лицо американской супермодели Беллы Хадид максимально приближено к "золотому сечению", сообщает The Sun.
Он рассчитал по формуле "золотого сечения" пропорции лиц нескольких знаменитостей, измерив расположение их губ, носа, подбородка, лба и челюсти.
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.

"Белла была абсолютным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства, — заявил доктор. — У нее был самый высокий общий показатель по подбородку — 99,7%. До идеальной формы не хватило всего 0,3%".

Второе место заняла певица Бейонсе (92,44%), а третье — актриса Эмбер Херд (91,85%), у которой оказался самый совершенный нос.
В десятку также вошли Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.
Пластический хирург рассказал, что новые методы компьютерного сопоставления помогут ученым попробовать ответить на вопрос — что делает человека физически красивым, а также грамотнее планировать операции пациентов.
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