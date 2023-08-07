https://ria.ru/20230807/intensiv-1888165987.html

Молодые учителя обмениваются опытом на летнем интенсиве

Молодые учителя обмениваются опытом на летнем интенсиве - РИА Новости, 07.08.2023

Молодые учителя обмениваются опытом на летнем интенсиве

Педагоги Саратовской области начали обучение в Летней школе для молодых учителей "Учитель – урок – ученик: вековые традиции и новые смыслы". Этот проект второй... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:00

2023-08-07T09:00

2023-08-07T09:00

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Педагоги Саратовской области начали обучение в Летней школе для молодых учителей "Учитель – урок – ученик: вековые традиции и новые смыслы". Этот проект второй год реализует Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) в рамках федеральной программы "Приоритет 2030".Школа станет площадкой для построения профессиональных отношений в кругу педагогического сообщества региона, осмысления современных педагогических технологий и внедрения их в образовательный процесс. Участники узнают об особенностях профессии учителя, социального педагога, школьного психолога, поговорят об увлечениях современных школьников, границах и вызовах цифровизации.Направления школы посвящены работе учителей нового поколения. На протяжении летнего интенсива участники обсудят актуальные аспекты школьного образования (от речевого этикета до цифровизации), поделятся лучшими педагогическими практиками. Слушатели посетят консультации, интерактивные практикумы, семинары и деловую игру "Мы знаем, мы умеем, мы учим?", а также подготовят групповые проекты."Стратегический проект "Учитель в образовательной парадигме" университетской программы "Приоритет 2030" стал особым, социальным проектом СГУ. Всесторонняя, с использованием современных образовательных технологий подготовка педагогов – один из наших приоритетов. Мы ставим себе амбициозную задачу отработать систему непрерывного педагогического образования от школьника до практикующего учителя, которая может быть взята за основу и другими регионами. То, что мы успешно двигаемся в этом направлении, подтверждается не только откликами участников наших мероприятий, но и желанием коллег из разных вузов перенять эффективные практики", – отмечает ректор СГУ Алексей Чумаченко.В рамках проекта "Учитель в образовательной парадигме" в Саратове работают Центр поддержки молодых учителей, Педагогический класс СГУ для старшеклассников, проводятся масштабные мероприятия (фестиваль "Неделя педагогического образования", студенческий конкурс "Шаг в профессию", педагогическая олимпиада и другие), ведётся работа с одарёнными школьниками.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор