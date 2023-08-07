https://ria.ru/20230807/indeyka-1888546061.html

Минсельхоз объяснил рост цен на индейку в России

Минсельхоз объяснил рост цен на индейку в России - РИА Новости, 07.08.2023

Минсельхоз объяснил рост цен на индейку в России

Рост цен на индейку связан с ростом спроса, сезонностью, а также увеличением издержек производителей, заявили в пресс-службе Минсельхоза. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T08:16

2023-08-07T08:16

2023-08-07T08:57

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Рост цен на индейку связан с ростом спроса, сезонностью, а также увеличением издержек производителей, заявили в пресс-службе Минсельхоза."Потребление мяса индейки в нашей стране также стабильно растет", — указали в ведомстве. В Минсельхозе отметили, что разведение индеек демонстрирует наиболее высокие темпы роста в отечественном птицеводстве. Кроме того, за последние пять лет Россия поднялась в мировом рейтинге по этому показателю с седьмого на второе место, увеличив выпуск продукции почти вдвое, до 415 тысяч тонн в год.Рост затрат на оборудование, транспортировку, упаковку и высокая конкуренция за работников способствуют росту цен на мясо птицы — например, группа "Черкизово" планирует с 4 сентября повысить цены на продукцию из индейки под своими брендами и собственными торговыми марками сетей в среднем на 6,5% и уже разослала соответствующее письмо партнерам, написало сегодня издание "Коммерсант".

https://ria.ru/20230731/myaso-1887372805.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)