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Минсельхоз объяснил рост цен на индейку в России
Минсельхоз объяснил рост цен на индейку в России - РИА Новости, 07.08.2023
Минсельхоз объяснил рост цен на индейку в России
Рост цен на индейку связан с ростом спроса, сезонностью, а также увеличением издержек производителей, заявили в пресс-службе Минсельхоза. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T08:16
2023-08-07T08:16
2023-08-07T08:57
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Рост цен на индейку связан с ростом спроса, сезонностью, а также увеличением издержек производителей, заявили в пресс-службе Минсельхоза."Потребление мяса индейки в нашей стране также стабильно растет", — указали в ведомстве. В Минсельхозе отметили, что разведение индеек демонстрирует наиболее высокие темпы роста в отечественном птицеводстве. Кроме того, за последние пять лет Россия поднялась в мировом рейтинге по этому показателю с седьмого на второе место, увеличив выпуск продукции почти вдвое, до 415 тысяч тонн в год.Рост затрат на оборудование, транспортировку, упаковку и высокая конкуренция за работников способствуют росту цен на мясо птицы — например, группа "Черкизово" планирует с 4 сентября повысить цены на продукцию из индейки под своими брендами и собственными торговыми марками сетей в среднем на 6,5% и уже разослала соответствующее письмо партнерам, написало сегодня издание "Коммерсант".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз объяснил рост цен на индейку в России
Минсельхоз: динамика цен на индейку связана с сезонностью, ростом спроса и издержек
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Рост цен на индейку связан с ростом спроса, сезонностью, а также увеличением издержек производителей, заявили в пресс-службе Минсельхоза.
«
"Потребление мяса индейки в нашей стране также стабильно растет", — указали в ведомстве.
В Минсельхозе отметили, что разведение индеек демонстрирует наиболее высокие темпы роста в отечественном птицеводстве. Кроме того, за последние пять лет Россия поднялась в мировом рейтинге по этому показателю с седьмого на второе место, увеличив выпуск продукции почти вдвое, до 415 тысяч тонн в год.
Рост затрат на оборудование, транспортировку, упаковку и высокая конкуренция за работников способствуют росту цен на мясо птицы — например, группа "Черкизово" планирует с 4 сентября повысить цены на продукцию из индейки под своими брендами и собственными торговыми марками сетей в среднем на 6,5% и уже разослала соответствующее письмо партнерам, написало сегодня издание "Коммерсант".
Минсельхоз ожидает рост производства мяса птицы по итогу года