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Дмитрий Догадкин: Россия высоко ценит посреднические усилия Катара

Дмитрий Догадкин: Россия высоко ценит посреднические усилия Катара - РИА Новости, 07.08.2023

Дмитрий Догадкин: Россия высоко ценит посреднические усилия Катара

В августе Россия и Катар отмечают 35-летие с момента установления дипломатических отношений. В последние годы вес Катара на международной арене заметно... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:00

2023-08-07T10:00

2023-08-07T10:20

интервью

катар

россия

доха

сергей лавров

владимир путин

газпром

втб

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В августе Россия и Катар отмечают 35-летие с момента установления дипломатических отношений. В последние годы вес Катара на международной арене заметно увеличился благодаря успехам Дохи в посредничестве между сторонами конфликта в разных частях мира, в частности, во время переговоров о выводе иностранных войск из Афганистана. Кроме того, Катар является крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире и стал первой арабской страной, где успешно прошел чемпионат мира по футболу. Эта страна также продолжает оставаться ведущим арабским инвестором в экономику России. Как развивались отношения между Москвой и Дохой за эти 35 лет, как появлияла на них текущая ситуация в мире, будет ли расти конкуренция за рынки между двумя ведущими производителями углеводородов - обо всем этом в интервью корреспонденту РИА Новости в Катаре Юлии Троицкой рассказал посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин.– В августе исполнилось 35 лет со дня установления дипотношений между Россией и Катаром. Как развивались отношения между двумя странами за эти годы? Какие были важные вехи за это время? Каковы перспективы развития двусторонних отношений?– На протяжении 35 лет между Российской Федерацией и государством Катар поддерживался устойчивый политический диалог, основанный на взаимном доверии. Тем не менее, первый визит на уровне лидеров государств состоялся лишь в 2001 году, когда эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани приезжал с рабочей поездкой в Москву. В 2007 году президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Доху. В экономическом плане одним из знаковых событий стало создание в 2010 году совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В 2013 году в рамках визита спецпредставителя президента России по взаимодействию с "Форумом стран-экспортеров газа" (ФСЭГ) Виктора Зубкова состоялось открытие регионального представительства компании "Газпром" в Дохе. В этом же году Катарское инвестиционное агентство приобрело пакет акций ВТБ. В 2018 году было открыто представительство нефтяной компании "Роснефть".С приходом к власти эмира Тамима бен Хамада Аль Тани в 2013 году был взят курс на многоплановую проработку нового наполнения российско-катарских отношений. Этому способствует регулярный характер контактов на высшем и высоком уровнях. С этого момента лидеры двух стран встречались четыре раза: "на полях" Олимпийских игр в Сочи (2014 год), в рамках официального визита эмира Тамима Аль Тани в Москву (2016 год), "на полях" церемонии передачи Катару полномочий на проведение Чемпионата мира по футболу (Москва, 2018 год), "на полях" 5-го Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (Душанбе, 2019 год). Четыре рабочих визита в Катар совершил глава МИД России Сергей Лавров (2015, 2017, 2019, 2021 годы). В марте 2022 года и июне 2023 года министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани посещал Москву. На регулярной основе в Доху приезжают крупные представители исполнительной, законодательной власти России, ведущих российских государственных компаний и бизнес-структур.Обоюдный интерес в развитии перспективного двустороннего партнерства отмечался в ходе визитов в Доху председателя Госдумы Вячеслава Володина, "на полях" 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза (апрель 2019 года), главы МВД РФ Владимира Колокольцева (декабрь 2019 года), cекретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева (февраль 2020 года), 2018 год стал перекрестным годом культуры между нашими странами, дал жителям Катара возможность поближе познакомиться с культурой народов Российской Федерации, туристическим потенциалом, национальной кухней, киноискусством и живописью, а россиянам узнать больше про этот эмират. Благодаря таким мероприятиям и чаяниям двух народов значительно увеличился взаимный туристический поток.Пятнадцатого июля 2018 года состоялась церемония передачи эстафеты Чемпионата мира по футболу: началось взаимодействие между нашими странами по вопросу организации мундиаля 2022 года. Плодотворное сотрудничество было налажено между профильными государственными и частными структурами, в том числе, по линии силовых ведомств, которые внесли весомый вклад в обеспечение высокого уровня безопасности в ходе спортивного праздника. Особо отмечаем, что Доха, несмотря на текущую напряженную международно-политическую обстановку и всяческие попытки изолировать Россию, заняла твердую позицию относительно организации российской фан-зоны.Плотное взаимодействие и координация ведутся между нашими столицами и по региональной проблематике. Особенно хочется отметить совпадение позиции по палестинскому вопросу. Мы высоко ценим посреднические усилия Дохи по урегулированию региональных и международных конфликтов политико-дипломатическими методами, в том числе, путем предоставления площадки для переговоров.Сегодня отношения России и Катара развиваются успешно, это касается взаимодействия в экономической, политической и гуманитарной областях. Могу сказать, что отношения имеют огромный потенциал и светлые перспективы.– Катар – совсем молодая страна, но есть ли что-то, чему Россия могла бы у него поучиться или в чем-то перенять опыт?– Катар – быстроразвивающаяся страна, темпы ее роста поистине впечатляют, причем это касается практически всех областей. Более того, эмират не собирается останавливаться на достигнутом и строит поистине грандиозные планы.Хочу отметить, что быстрое развитие и реформы никак не разрушают культурную самобытность, религиозные ценности и традиционный уклад жизни местного населения. Катарцы – это нация, которая смотрит вперед в амбициозное будущее, одновременно придерживаясь своих традиций.– Насколько важны сейчас для России отношения с Катаром? Какие у этой страны есть особенности по сравнению с другими арабскими странами Персидского залива?– Отношения России со странами-участницами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в последние годы приобрели стратегический характер. Катар как неотъемлемый член Совета является одним из наших ключевых партнеров на Ближнем Востоке. Доха – важный игрок на рынке сжиженного природного газа, мы координируем с ней свои действия, в том числе, в рамках ФСЭГ. Эмират является крупнейшим инвестором в российскую экономику. Более того, руководство монархии заняло твердую позицию в плане неприсоединения к антироссийским санкциям после начала специальной военной операции на Украине. Стараемся поддерживать контакты на международных и региональных площадках. Одним из примеров служит недавнее заседание стратегического диалога Россия – ССАГПЗ, где обсуждался ряд актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, создание устойчивой системы коллективной безопасности в регионе Персидского залива в интересах эффективного противодействия многочисленным вызовам и угрозам.– Каковы показатели двустороннего сотрудничества, в частности, товарооборота, сотрудничества в экономической инвестиционной и торговой сферах за последний год или последние несколько лет, есть ли рост? Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы лучше использовать потенциал двустороннего сотрудничества в экономике и торговле?– После снятия ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, вызвавшей общемировое снижение торгово-экономических отношений, мы уверенно вернулись к допандемийным показателям и даже превзошли их. В 2022 году Россия более чем на 50% нарастила экспорт на катарский рынок продовольствия и сельскохозяйственной продукции, особенно экологически чистой. В первом квартале 2023 года товарооборот России и Катара составил почти 70 миллионов катарских риалов.В качестве перспективного направления рассматриваем сотрудничество в сфере транспорта и логистики. Прежде всего, речь идет о реализации проекта международного транспортного коридора "Север – Юг".Расширяется наше взаимодействие в инвестиционной сфере. Qatar Investment Authority вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций. Прорабатывается ряд совместных проектов на сумму более 160 миллиардов рублей или 7,2 миллиарда катарских риалов.– Можно ли сказать, что Катар и Россия наращивают сотрудничество в различных областях? Если да, то, в каких конкретно, по каким направлениям, какие есть этому примеры?– Как я уже упомянул, это и торгово-экономическая сфера, и инвестиции, транспортно-логистическое направление. Последовательно также развивается сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли: были возобновлены поставки в Катар ячменя и подсолнечного масла. Активно на катарском рынке работает компания "Мираторг", а также другие крупные российские производители, которые поставляют халяльное мясо птицы и говядину.– Произошли ли какие-либо изменения в отношении Катара и его руководства к России после начала спецоперации на Украине? Как Катар относится к ее проведению?– После начала СВО на Украине премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани был первым, кто провел с телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым и посетил с рабочим визитом Москву в марте 2022 года. Катар отказался присоединиться к антироссийскому лагерю, заняв нейтральную позицию. Руководство этого государства не раз предлагало свое посредничество в решении кризиса на Украине, подчеркивая приверженность его урегулированию политико-дипломатическими методами в соответствии с положениями Устава ООН. Мы очень ценим такие усилия.При всей меняющейся политико-экономической ситуации в мире, развернутой антироссийской кампании и при колоссальном давлении со стороны западных стран Катар и Россия остаются заинтересованными в развитии двусторонних отношений во всех областях. Наши совместные усилия сейчас направлены на поддержание положительной динамики товарооборота и развития инвестиционного сотрудничества.– Усилилось ли соперничество, конкуренция между Катаром и Россией за рынки сбыта нефти и газа за последний год? Удалось ли Катару потеснить Россию на каких-то рынках с учетом геополитической ситуации? Можно ли предположить, что конкуренция между ними в связи с поставками газа будет нарастать в ближайшие годы?– Несомненно, между всеми странами-производителями углеводородов имеется конкуренция за рыки сбыта. В то же время, не стоит забывать, что Катар, в первую очередь, является крупнейшим производителем СПГ, в то время, как Россия традиционно концентрировала свои усилия на трубопроводных поставках, а доля сжиженного природного газа в общем экспорте нашей страны незначительна. Для Дохи основным экспортном направлением продолжает оставаться Азиатско-Тихоокеанский регион. Доля нефти в экспорте углеводородов из эмирата незначительна.Говоря в целом про конкуренцию, хотелось бы также отметить и положительную сторону – сотрудничество в рамках профильных структур, в частности, ФСЭГ.– После проведения Чемпионата мира по футболу Катар планирует принять много других международных и региональных соревнований, в частности, Кубок Азии по футболу, есть ли у него заинтересованность в сотрудничестве с Россией в их подготовке и организации? Будут ли российские специалисты помогать Катару принимать азиатский Кубок по футболу?– Полагаю, что после полученного опыта во время проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года у Дохи точно не возникнет проблем с организацией Кубка Азии, тем не менее, в случае обращения российские профильные структуры всегда готовы оказать необходимое содействие и поделиться опытом. Пользуясь случаем, приглашаю любителей футбола посетить товарищеский матч сборных России и Катар по футболу, который состоится в Дохе 12 сентября этого года.– Повысился ли интерес российских туристов к посещению Катара после чемпионата мира по футболу? Увеличивается ли турпоток между двумя странами? Ранее шла речь про запуск чартерных рейсов из Катара в Россию, сохраняются ли эти планы?– Да, мы наблюдаем уверенное увеличение турпотока из России. Конечно, отдых в Катаре – далеко не бюджетный вариант, но интерес наших граждан к этой небольшой стране берет свое. Особенно это заметно среди использующих Доху как транзитный хаб. Увеличению числа туристов, конечно же, поспособствовало действующее в настоящее время соглашение о безвизовом пребывании граждан России и Катара на срок до 90 дней. Наличие новой туристической инфраструктуры, созданной к Чемпионату мира по футболу, также является несомненным конкурентным преимуществом.Сейчас между Дохой и Москвой авиакомпанией Qatar Airways выполняются 12 прямых рейсов в неделю, но вопросы расширения географии полетов, а также открытия чартерных рейсов уже давно находятся в фокусе нашей двусторонней повестки.– В каких мероприятиях в России ожидается участие катарских делегаций в этом году, а также российских в Катаре?– Катарские делегации на различных уровнях уже не первый год участвуют практически во всех крупных мероприятиях в России: это и ПМЭФ, и КазаньФорум, и Восточный экономический форум. Большой интерес вызывают международные образовательные конференции, различные культурные мероприятия: например, в июле катарские дизайнеры приняли участие в этно-показе в Болгаре (Татарстан).Уверены, что и далее Доха сохранит и преумножит свой интерес к участию в выставочных мероприятиях и конференциях на территории России, в частности в масштабном фиджитал-проекте "Игры Будущего", которые пройдут в Республике Татарстан.– Арабские страны Персидского залива, соседи Катара, стремятся покорять космос, для этого они прибегают к помощи ведущих держав, в том числе, России. Изъявлял ли Катар желание сотрудничать в космической сфере с Россией, в каких направлениях?– Безусловно, у Катара имеется интерес к этой области. В январе этого года состоялся первый визит в Доху делегации корпорации "Роскосмос" во главе с ее генеральным директором Юрием Борисовым. О каких-то договоренностях говорить пока рано, но считаем, что многообещающие перспективы есть.– Возможен ли переход на национальные валюты в расчетах между двумя странами, или уже имеет место такая практика?– Думаю, что со временем – да. Россия предлагает диверсифицировать взаимную торговлю и перейти на использование национальных валют. Работа на данном направлении ведется между нашими профильными ведомствами.

https://ria.ru/20230721/protest-1885394386.html

https://ria.ru/20230630/vstrecha-1881443155.html

https://ria.ru/20230626/putin-1880441268.html

https://ria.ru/20230622/katar-1879841621.html

https://ria.ru/20230622/katar-1879809166.html

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интервью, катар, россия, доха, сергей лавров, владимир путин, газпром, втб, роснефть