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При израильском авиаударе в Сирии погибли четверо военных

При израильском авиаударе в Сирии погибли четверо военных - РИА Новости, 07.08.2023

При израильском авиаударе в Сирии погибли четверо военных

При ударе ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли четверо сирийских военных, заявили в минобороны САР. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T03:57

2023-08-07T03:57

2023-08-07T08:47

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сирия

дамаск (город)

израиль

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ДАМАСК, 7 авг — РИА Новости. При ударе ВВС Израиля по окрестностям Дамаска погибли четверо сирийских военных, заявили в минобороны САР."(Атака. — Прим. ред.) привела к гибели четырех военнослужащих и ранению еще четырех, а также вызвала материальный ущерб", — уточнили в ведомстве.По данным минобороны Арабской республики, ВВС Израиля утром выпустили ракеты со стороны "оккупированных сирийских Голан по нескольким объектам в окрестностях города Дамаска"."Наши средства ПВО перехватили ракеты агрессора, сбив часть из них", — отметили в военном министерстве.Израильская армия систематически наносит авиаудары по различным объектам в Сирии. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Как отмечал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, cирийские власти не раз обращались к генсеку организации из-за израильских атак, но реакции от Антониу Гутерреша не было. Москва считает это неприемлемым.

https://ria.ru/20230806/bespilotniki-1888523122.html

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в мире, сирия, дамаск (город), израиль