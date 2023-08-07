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В Ростовской области выявили африканскую чуму свиней - РИА Новости, 07.08.2023
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22:28 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/chuma-1888745210.html
В Ростовской области выявили африканскую чуму свиней
В Ростовской области выявили африканскую чуму свиней - РИА Новости, 07.08.2023
В Ростовской области выявили африканскую чуму свиней
Очаг африканской чумы свиней выявили в личном подсобном хозяйстве в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщает управление Россельхознадзора по... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T22:28
2023-08-07T22:28
происшествия
ростовская область
астраханская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
усть-донецкий район
здоровье - общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Очаг африканской чумы свиней выявили в личном подсобном хозяйстве в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии. "7 августа 2023 года в результате лабораторных исследований... патологического материала, отобранного от трупов домашних свиней, в личном подсобном хозяйстве в хуторе Броницкий Усть-Донецкого района Ростовской области получен положительный результат на АЧС", - говорится в сообщении. В настоящее время в очаге проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20230714/chuma-1884252276.html
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ростовская область
астраханская область
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происшествия, ростовская область, астраханская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), усть-донецкий район, здоровье - общество
Происшествия, Ростовская область, Астраханская область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Усть-Донецкий район, Здоровье - Общество
В Ростовской области выявили африканскую чуму свиней

В Усть-Донецком районе Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСвинокомплекс
Свинокомплекс - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Свинокомплекс. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Очаг африканской чумы свиней выявили в личном подсобном хозяйстве в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии.
«
"7 августа 2023 года в результате лабораторных исследований... патологического материала, отобранного от трупов домашних свиней, в личном подсобном хозяйстве в хуторе Броницкий Усть-Донецкого района Ростовской области получен положительный результат на АЧС", - говорится в сообщении.
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В настоящее время в очаге проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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ПроисшествияРостовская областьАстраханская областьФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Усть-Донецкий районЗдоровье - Общество
 
 
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