https://ria.ru/20230807/chuma-1888745210.html

В Ростовской области выявили африканскую чуму свиней

В Ростовской области выявили африканскую чуму свиней - РИА Новости, 07.08.2023

В Ростовской области выявили африканскую чуму свиней

Очаг африканской чумы свиней выявили в личном подсобном хозяйстве в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщает управление Россельхознадзора по... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T22:28

2023-08-07T22:28

2023-08-07T22:28

происшествия

ростовская область

астраханская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

усть-донецкий район

здоровье - общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Очаг африканской чумы свиней выявили в личном подсобном хозяйстве в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии. "7 августа 2023 года в результате лабораторных исследований... патологического материала, отобранного от трупов домашних свиней, в личном подсобном хозяйстве в хуторе Броницкий Усть-Донецкого района Ростовской области получен положительный результат на АЧС", - говорится в сообщении. В настоящее время в очаге проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20230714/chuma-1884252276.html

https://ria.ru/20230803/gripp-1888038522.html

ростовская область

астраханская область

усть-донецкий район

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происшествия, ростовская область, астраханская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), усть-донецкий район, здоровье - общество