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В МИД ЮАР рассказали о разногласиях по расширению БРИКС - РИА Новости, 07.08.2023
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16:49 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/briks-1888692136.html
В МИД ЮАР рассказали о разногласиях по расширению БРИКС
В МИД ЮАР рассказали о разногласиях по расширению БРИКС - РИА Новости, 07.08.2023
В МИД ЮАР рассказали о разногласиях по расширению БРИКС
У всех членов БРИКС были разногласия по поводу расширения блока, неверно выделять Индию или Бразилию как несогласных, решение предстоит принять лидерам... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:49
2023-08-07T16:49
в мире
россия
йоханнесбург
китай
наледи пандор
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
сергей лавров
брикс
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. У всех членов БРИКС были разногласия по поводу расширения блока, неверно выделять Индию или Бразилию как несогласных, решение предстоит принять лидерам стран-членов, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в ходе конференции, которая транслировалась на YouTube. "Мы провели обширные обсуждения как министры внешних связей и иностранных дел. По некоторым аспектам мы не договорились, все из нас. По другим согласились. Я не думаю, что правильно выделять Бразилию или Индию. Все из нас согласились, что мы принимаем расширение (БРИКС) как главы МИД. Но окончательное решение за лидерами", - сказала Пандор. Министр отметила, что главы МИД и шерпы представят итоги своих обсуждений по вопросу вступления других стран лидерам стран БРИКС. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, что Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС, и хотят использовать саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя. В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально. На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230807/briks-1888676813.html
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россия
йоханнесбург
китай
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в мире, россия, йоханнесбург, китай, наледи пандор, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), сергей лавров, брикс
В мире, Россия, Йоханнесбург, Китай, Наледи Пандор, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), Сергей Лавров, БРИКС
В МИД ЮАР рассказали о разногласиях по расширению БРИКС

В МИД ЮАР рассказали, что разногласиях по расширению БРИКС были у всех

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Флаги стран-участниц группы БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. У всех членов БРИКС были разногласия по поводу расширения блока, неверно выделять Индию или Бразилию как несогласных, решение предстоит принять лидерам стран-членов, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в ходе конференции, которая транслировалась на YouTube.
"Мы провели обширные обсуждения как министры внешних связей и иностранных дел. По некоторым аспектам мы не договорились, все из нас. По другим согласились. Я не думаю, что правильно выделять Бразилию или Индию. Все из нас согласились, что мы принимаем расширение (БРИКС) как главы МИД. Но окончательное решение за лидерами", - сказала Пандор.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Участие во встречах на саммите БРИКС подтвердили 34 страны
Вчера, 16:10
Министр отметила, что главы МИД и шерпы представят итоги своих обсуждений по вопросу вступления других стран лидерам стран БРИКС.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, что Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС, и хотят использовать саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя.
В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.
На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
Министр науки и технологий ЮАР Наледи Пандор - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Йоханнесбургская декларация станет итоговым документом БРИКС, заявили в ЮАР
Вчера, 16:37
 
В миреРоссияЙоханнесбургКитайНаледи ПандорМзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии)Сергей ЛавровБРИКС
 
 
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