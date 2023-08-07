В МИД ЮАР рассказали о разногласиях по расширению БРИКС
В МИД ЮАР рассказали, что разногласиях по расширению БРИКС были у всех
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. У всех членов БРИКС были разногласия по поводу расширения блока, неверно выделять Индию или Бразилию как несогласных, решение предстоит принять лидерам стран-членов, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в ходе конференции, которая транслировалась на YouTube.
"Мы провели обширные обсуждения как министры внешних связей и иностранных дел. По некоторым аспектам мы не договорились, все из нас. По другим согласились. Я не думаю, что правильно выделять Бразилию или Индию. Все из нас согласились, что мы принимаем расширение (БРИКС) как главы МИД. Но окончательное решение за лидерами", - сказала Пандор.
Министр отметила, что главы МИД и шерпы представят итоги своих обсуждений по вопросу вступления других стран лидерам стран БРИКС.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, что Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС, и хотят использовать саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя.
В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.
На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.