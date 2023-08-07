https://ria.ru/20230807/briks-1888692136.html

В МИД ЮАР рассказали о разногласиях по расширению БРИКС

В МИД ЮАР рассказали о разногласиях по расширению БРИКС - РИА Новости, 07.08.2023

В МИД ЮАР рассказали о разногласиях по расширению БРИКС

У всех членов БРИКС были разногласия по поводу расширения блока, неверно выделять Индию или Бразилию как несогласных, решение предстоит принять лидерам... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:49

2023-08-07T16:49

2023-08-07T16:49

в мире

россия

йоханнесбург

китай

наледи пандор

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

сергей лавров

брикс

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. У всех членов БРИКС были разногласия по поводу расширения блока, неверно выделять Индию или Бразилию как несогласных, решение предстоит принять лидерам стран-членов, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в ходе конференции, которая транслировалась на YouTube. "Мы провели обширные обсуждения как министры внешних связей и иностранных дел. По некоторым аспектам мы не договорились, все из нас. По другим согласились. Я не думаю, что правильно выделять Бразилию или Индию. Все из нас согласились, что мы принимаем расширение (БРИКС) как главы МИД. Но окончательное решение за лидерами", - сказала Пандор. Министр отметила, что главы МИД и шерпы представят итоги своих обсуждений по вопросу вступления других стран лидерам стран БРИКС. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, что Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС, и хотят использовать саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя. В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально. На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230807/briks-1888676813.html

https://ria.ru/20230807/deklaratsiya-1888688486.html

россия

йоханнесбург

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, йоханнесбург, китай, наледи пандор, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), сергей лавров, брикс