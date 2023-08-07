https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888735356.html

В Курской области силы РЭБ посадили два беспилотника

В Курской области силы РЭБ посадили два беспилотника - РИА Новости, 08.08.2023

В Курской области силы РЭБ посадили два беспилотника

Средства радиоэлектронной борьбы посадили два украинских беспилотника в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-07T21:02

2023-08-07T21:02

2023-08-08T00:23

специальная военная операция на украине

роман старовойт

вооруженные силы украины

курская область

россия

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БЕЛГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы посадили два украинских беспилотника в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. "На одном из них (беспилотников. — Прим. ред.) символика полка "Азов"* — запрещенной в России террористической организации", — написал он в Telegram-канале.Губернатор поблагодарил военных и пограничников за их работу по защите страны.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в минувшую субботу украинский дрон сбросил взрывные устройства в Рыльске в Курской области. В результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получили два административных здания и храм.В Курской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

курская область

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роман старовойт, вооруженные силы украины, курская область, россия