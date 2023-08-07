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В Курской области силы РЭБ посадили два беспилотника - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:02 07.08.2023 (обновлено: 00:23 08.08.2023)
https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888735356.html
В Курской области силы РЭБ посадили два беспилотника
В Курской области силы РЭБ посадили два беспилотника - РИА Новости, 08.08.2023
В Курской области силы РЭБ посадили два беспилотника
Средства радиоэлектронной борьбы посадили два украинских беспилотника в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-07T21:02
2023-08-08T00:23
специальная военная операция на украине
роман старовойт
вооруженные силы украины
курская область
россия
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БЕЛГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы посадили два украинских беспилотника в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. &quot;На одном из них (беспилотников. — Прим. ред.) символика полка &quot;Азов&quot;* — запрещенной в России террористической организации&quot;, — написал он в Telegram-канале.Губернатор поблагодарил военных и пограничников за их работу по защите страны.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в минувшую субботу украинский дрон сбросил взрывные устройства в Рыльске в Курской области. В результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получили два административных здания и храм.В Курской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.* Запрещенная в России террористическая организация.
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роман старовойт, вооруженные силы украины, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия
В Курской области силы РЭБ посадили два беспилотника

В Курской области силы РЭБ посадили беспилотник с символикой "Азова"

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на станции постановки помех РЭБ
Военнослужащий на станции постановки помех РЭБ - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Военнослужащий на станции постановки помех РЭБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы посадили два украинских беспилотника в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«

"На одном из них (беспилотников. — Прим. ред.) символика полка "Азов"* — запрещенной в России террористической организации", — написал он в Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил военных и пограничников за их работу по защите страны.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в минувшую субботу украинский дрон сбросил взрывные устройства в Рыльске в Курской области. В результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получили два административных здания и храм.
В Курской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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