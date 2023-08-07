Летим на Сахалин! Как выглядит самый большой аэропорт Дальнего Востока

На Сахалине — огромные возможности для туризма круглый год. Летом это походы и трекинг. Стоит съездить на экскурсию к главной достопримечательности региона — маяку Анива. Можно также устроить пикник или фотоохоту в бухте Тихая или у мыса Птичий, загадать желание около таинственного останца Лягушка.