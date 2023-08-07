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Летим на Сахалин! Как выглядит самый большой аэропорт Дальнего Востока - РИА Новости, 07.08.2023
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Туризм
 
16:42 07.08.2023 (обновлено: 17:03 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/aeroport-1888575001.html
Летим на Сахалин! Как выглядит самый большой аэропорт Дальнего Востока
Летим на Сахалин! Как выглядит самый большой аэропорт Дальнего Востока - РИА Новости, 07.08.2023
Летим на Сахалин! Как выглядит самый большой аэропорт Дальнего Востока
В Южно-Сахалинске открыли самый крупный аэропорт на Дальнем Востоке. О новом терминале и туристических возможностях самого большого острова России — в фотоленте РИА Новости, 07.08.2023
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фото
туризм
фото - туризм
южно-сахалинск
сахалин
дальний восток
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг — РИА Новости. В Южно-Сахалинске открыли самый крупный аэропорт на Дальнем Востоке. О новом терминале и туристических возможностях самого большого острова России — в фотоленте РИА Новости.
южно-сахалинск
сахалин
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Летим на Сахалин! Как выглядит самый большой аэропорт Дальнего Востока

Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг — РИА Новости. В Южно-Сахалинске открыли самый крупный аэропорт на Дальнем Востоке. О новом терминале и туристических возможностях самого большого острова России — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанк

"Сегодня произошло без преувеличения историческое событие в жизни Сахалинской области. Мы запустили новый аэровокзальный комплекс в главной воздушной гавани региона! Его ждали все сахалинцы и курильчане. Островам был необходим аэропорт, соответствующий уровню развития нашего региона. И мы его получили", — отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Девушка в новом здании аэропорта им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске

"Сегодня произошло без преувеличения историческое событие в жизни Сахалинской области. Мы запустили новый аэровокзальный комплекс в главной воздушной гавани региона! Его ждали все сахалинцы и курильчане. Островам был необходим аэропорт, соответствующий уровню развития нашего региона. И мы его получили", — отметил губернатор Валерий Лимаренко.

© РИА Новости / Сергей Красноухов
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанк

В здании площадью более 47 тысяч квадратных метров установлены 26 стоек регистрации, оборудованы 11 выходов на посадку, 43 кабины паспортного контроля, 18 пунктов досмотра, высокотехнологичная багажная система с пятью уровнями контроля безопасности, способная обработать до 1200 багажных мест в час.

Пассажиры у нового здания аэропорта им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске

В здании площадью более 47 тысяч квадратных метров установлены 26 стоек регистрации, оборудованы 11 выходов на посадку, 43 кабины паспортного контроля, 18 пунктов досмотра, высокотехнологичная багажная система с пятью уровнями контроля безопасности, способная обработать до 1200 багажных мест в час.

© РИА Новости / Сергей Красноухов
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2 из 8
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанк

Терминал рассчитан на прием пяти миллионов пассажиров в год, что в пять раз больше, чем у предыдущего. Таким образом, новый аэровокзал Южно-Сахалинска стал самым крупным на Дальнем Востоке.

Пассажиры в новом здании аэропорта им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске

Терминал рассчитан на прием пяти миллионов пассажиров в год, что в пять раз больше, чем у предыдущего. Таким образом, новый аэровокзал Южно-Сахалинска стал самым крупным на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Сергей Красноухов
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3 из 8
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанк

Рейс авиакомпании "Россия", прибывший утром в понедельник из Москвы, стал первым, который принял новый терминал, и дал старт церемонии открытия объекта. Борт по традиции встретили водной аркой.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Россия, прибывший из Москвы, встречают водной аркой в аэропорту им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске

Рейс авиакомпании "Россия", прибывший утром в понедельник из Москвы, стал первым, который принял новый терминал, и дал старт церемонии открытия объекта. Борт по традиции встретили водной аркой.

© РИА Новости / Сергей Красноухов
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4 из 8
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанк

Сейчас в аэропорту Южно-Сахалинска идет строительство новой взлетно-посадочной полосы. Она сможет принимать самолеты всех типов и работать даже в суровых погодных условиях.

Пассажиры у нового здания аэропорта им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске

Сейчас в аэропорту Южно-Сахалинска идет строительство новой взлетно-посадочной полосы. Она сможет принимать самолеты всех типов и работать даже в суровых погодных условиях.

© РИА Новости / Сергей Красноухов
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанк

На создание современного технологичного комплекса у инвестора ушло чуть более полутора лет. Общий объем финансовых вложений составил около 12,5 миллиарда рублей.

Пассажиры в новом здании аэропорта им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске

На создание современного технологичного комплекса у инвестора ушло чуть более полутора лет. Общий объем финансовых вложений составил около 12,5 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Сергей Красноухов
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6 из 8
© РИА Новости / Ольга Распопова

На Сахалине — огромные возможности для туризма круглый год. Летом это походы и трекинг. Стоит съездить на экскурсию к главной достопримечательности региона — маяку Анива. Можно также устроить пикник или фотоохоту в бухте Тихая или у мыса Птичий, загадать желание около таинственного останца Лягушка.

Маяк Анива, Сахалин

На Сахалине — огромные возможности для туризма круглый год. Летом это походы и трекинг. Стоит съездить на экскурсию к главной достопримечательности региона — маяку Анива. Можно также устроить пикник или фотоохоту в бухте Тихая или у мыса Птичий, загадать желание около таинственного останца Лягушка.

© РИА Новости / Ольга Распопова
7 из 8
© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанк

Зимой в Южно-Сахалинске катаются на лыжах – курорт "Горный воздух" расположен прямо в городе. Это 14 трасс различного уровня сложности общей протяженностью более 25 километров. А какие виды!

Горнолыжный комплекс Горный воздух в Южно-Сахалинске

Зимой в Южно-Сахалинске катаются на лыжах – курорт "Горный воздух" расположен прямо в городе. Это 14 трасс различного уровня сложности общей протяженностью более 25 километров. А какие виды!

© РИА Новости / Владимир Михайлов
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8 из 8
 
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