Летим на Сахалин! Как выглядит самый большой аэропорт Дальнего Востока

"Сегодня произошло без преувеличения историческое событие в жизни Сахалинской области. Мы запустили новый аэровокзальный комплекс в главной воздушной гавани региона! Его ждали все сахалинцы и курильчане. Островам был необходим аэропорт, соответствующий уровню развития нашего региона. И мы его получили", — отметил губернатор Валерий Лимаренко.
"Сегодня произошло без преувеличения историческое событие в жизни Сахалинской области. Мы запустили новый аэровокзальный комплекс в главной воздушной гавани региона! Его ждали все сахалинцы и курильчане. Островам был необходим аэропорт, соответствующий уровню развития нашего региона. И мы его получили", — отметил губернатор Валерий Лимаренко.
В здании площадью более 47 тысяч квадратных метров установлены 26 стоек регистрации, оборудованы 11 выходов на посадку, 43 кабины паспортного контроля, 18 пунктов досмотра, высокотехнологичная багажная система с пятью уровнями контроля безопасности, способная обработать до 1200 багажных мест в час.
В здании площадью более 47 тысяч квадратных метров установлены 26 стоек регистрации, оборудованы 11 выходов на посадку, 43 кабины паспортного контроля, 18 пунктов досмотра, высокотехнологичная багажная система с пятью уровнями контроля безопасности, способная обработать до 1200 багажных мест в час.
Терминал рассчитан на прием пяти миллионов пассажиров в год, что в пять раз больше, чем у предыдущего. Таким образом, новый аэровокзал Южно-Сахалинска стал самым крупным на Дальнем Востоке.
Терминал рассчитан на прием пяти миллионов пассажиров в год, что в пять раз больше, чем у предыдущего. Таким образом, новый аэровокзал Южно-Сахалинска стал самым крупным на Дальнем Востоке.
Рейс авиакомпании "Россия", прибывший утром в понедельник из Москвы, стал первым, который принял новый терминал, и дал старт церемонии открытия объекта. Борт по традиции встретили водной аркой.
Рейс авиакомпании "Россия", прибывший утром в понедельник из Москвы, стал первым, который принял новый терминал, и дал старт церемонии открытия объекта. Борт по традиции встретили водной аркой.
Сейчас в аэропорту Южно-Сахалинска идет строительство новой взлетно-посадочной полосы. Она сможет принимать самолеты всех типов и работать даже в суровых погодных условиях.
Сейчас в аэропорту Южно-Сахалинска идет строительство новой взлетно-посадочной полосы. Она сможет принимать самолеты всех типов и работать даже в суровых погодных условиях.
На создание современного технологичного комплекса у инвестора ушло чуть более полутора лет. Общий объем финансовых вложений составил около 12,5 миллиарда рублей.
На создание современного технологичного комплекса у инвестора ушло чуть более полутора лет. Общий объем финансовых вложений составил около 12,5 миллиарда рублей.
На Сахалине — огромные возможности для туризма круглый год. Летом это походы и трекинг. Стоит съездить на экскурсию к главной достопримечательности региона — маяку Анива. Можно также устроить пикник или фотоохоту в бухте Тихая или у мыса Птичий, загадать желание около таинственного останца Лягушка.
На Сахалине — огромные возможности для туризма круглый год. Летом это походы и трекинг. Стоит съездить на экскурсию к главной достопримечательности региона — маяку Анива. Можно также устроить пикник или фотоохоту в бухте Тихая или у мыса Птичий, загадать желание около таинственного останца Лягушка.
Зимой в Южно-Сахалинске катаются на лыжах – курорт "Горный воздух" расположен прямо в городе. Это 14 трасс различного уровня сложности общей протяженностью более 25 километров. А какие виды!
Зимой в Южно-Сахалинске катаются на лыжах – курорт "Горный воздух" расположен прямо в городе. Это 14 трасс различного уровня сложности общей протяженностью более 25 километров. А какие виды!