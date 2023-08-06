Рейтинг@Mail.ru
"Глубокий прорыв". Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта - РИА Новости, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/vsu-1888497262.html
"Глубокий прорыв". Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта
"Глубокий прорыв". Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта - РИА Новости, 06.08.2023
"Глубокий прорыв". Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта
Российская армия измотает элитный спецназ, который ВСУ перекинули в Донбасс, что позволит прорвать фронт и вытеснить украинцев, пишет обозреватель Forbes Дэвид... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T18:35
2023-08-06T18:35
политика
вооруженные силы украины
нато
донбасс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:55:2961:1721_1920x0_80_0_0_c13a5e4d467af2741b9ef2ac3fbce292.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская армия измотает элитный спецназ, который ВСУ перекинули в Донбасс, что позволит прорвать фронт и вытеснить украинцев, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Одновременное развертывание всех элитных бригад морской пехоты &lt;…&gt; сопряжено со значительным риском. &lt;…&gt; Ни одно подразделение не может сражаться вечно, не делая перерывов на отдых, ремонт и набор новых рекрутов. Морским пехотинцам ВСУ в конечном счете придется отступить от линии соприкосновения. И когда они это сделают, после них останется брешь, которую заполнят менее эффективными частями", — рассуждает автор.По мнению Экса, это позволит россиянам контратаковать и пробить оборону украинских войск на данном участке.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее украинская армия не добилась успеха ни на одном из участков фронта и понесла большие потери.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении. По его словам, ВСУ потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.
https://ria.ru/20230806/ukraina-1888479313.html
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_42:0:2623:1936_1920x0_80_0_0_c458fed5e41b56789ba4c88fdfed4a02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, вооруженные силы украины, нато, донбасс, россия
Политика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Донбасс, Россия
"Глубокий прорыв". Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта

Forbes: Россия измотает элитный спецназ ВСУ и прорвет фронт в ДНР

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская армия измотает элитный спецназ, который ВСУ перекинули в Донбасс, что позволит прорвать фронт и вытеснить украинцев, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«
"Одновременное развертывание всех элитных бригад морской пехоты <…> сопряжено со значительным риском. <…> Ни одно подразделение не может сражаться вечно, не делая перерывов на отдых, ремонт и набор новых рекрутов. Морским пехотинцам ВСУ в конечном счете придется отступить от линии соприкосновения. И когда они это сделают, после них останется брешь, которую заполнят менее эффективными частями", — рассуждает автор.
По мнению Экса, это позволит россиянам контратаковать и пробить оборону украинских войск на данном участке.
Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее украинская армия не добилась успеха ни на одном из участков фронта и понесла большие потери.
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении. По его словам, ВСУ потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
"Заберут все". Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
Вчера, 15:59
 
ПолитикаВооруженные силы УкраиныНАТОДонбассРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала