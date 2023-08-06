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"Глубокий прорыв". Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта
"Глубокий прорыв". Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта - РИА Новости, 06.08.2023
"Глубокий прорыв". Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта
Российская армия измотает элитный спецназ, который ВСУ перекинули в Донбасс, что позволит прорвать фронт и вытеснить украинцев, пишет обозреватель Forbes Дэвид... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T18:35
2023-08-06T18:35
2023-08-06T18:35
политика
вооруженные силы украины
нато
донбасс
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская армия измотает элитный спецназ, который ВСУ перекинули в Донбасс, что позволит прорвать фронт и вытеснить украинцев, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Одновременное развертывание всех элитных бригад морской пехоты <…> сопряжено со значительным риском. <…> Ни одно подразделение не может сражаться вечно, не делая перерывов на отдых, ремонт и набор новых рекрутов. Морским пехотинцам ВСУ в конечном счете придется отступить от линии соприкосновения. И когда они это сделают, после них останется брешь, которую заполнят менее эффективными частями", — рассуждает автор.По мнению Экса, это позволит россиянам контратаковать и пробить оборону украинских войск на данном участке.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее украинская армия не добилась успеха ни на одном из участков фронта и понесла большие потери.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении. По его словам, ВСУ потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.
https://ria.ru/20230806/ukraina-1888479313.html
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политика, вооруженные силы украины, нато, донбасс, россия
Политика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Донбасс, Россия
"Глубокий прорыв". Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта
Forbes: Россия измотает элитный спецназ ВСУ и прорвет фронт в ДНР