https://ria.ru/20230806/vsu-1888497262.html

"Глубокий прорыв". Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта

"Глубокий прорыв". Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта - РИА Новости, 06.08.2023

"Глубокий прорыв". Зеленскому сообщили ужасающие новости с фронта

Российская армия измотает элитный спецназ, который ВСУ перекинули в Донбасс, что позволит прорвать фронт и вытеснить украинцев, пишет обозреватель Forbes Дэвид... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T18:35

2023-08-06T18:35

2023-08-06T18:35

политика

вооруженные силы украины

нато

донбасс

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская армия измотает элитный спецназ, который ВСУ перекинули в Донбасс, что позволит прорвать фронт и вытеснить украинцев, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Одновременное развертывание всех элитных бригад морской пехоты <…> сопряжено со значительным риском. <…> Ни одно подразделение не может сражаться вечно, не делая перерывов на отдых, ремонт и набор новых рекрутов. Морским пехотинцам ВСУ в конечном счете придется отступить от линии соприкосновения. И когда они это сделают, после них останется брешь, которую заполнят менее эффективными частями", — рассуждает автор.По мнению Экса, это позволит россиянам контратаковать и пробить оборону украинских войск на данном участке.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее украинская армия не добилась успеха ни на одном из участков фронта и понесла большие потери.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении. По его словам, ВСУ потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.

https://ria.ru/20230806/ukraina-1888479313.html

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политика, вооруженные силы украины, нато, донбасс, россия