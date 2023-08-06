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Даже НАТО не поможет. Зеленскому раскрыли судьбу ВСУ после наступления
Даже НАТО не поможет. Зеленскому раскрыли судьбу ВСУ после наступления - РИА Новости, 06.08.2023
Даже НАТО не поможет. Зеленскому раскрыли судьбу ВСУ после наступления
Украина не сможет удерживать территории, если добьется успеха в контрнаступлении, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T13:01
2023-08-06T13:01
2023-08-06T15:41
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украина не сможет удерживать территории, если добьется успеха в контрнаступлении, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале."После окончания наступления, независимо от того, где оно завершится на карте, Украина не сможет его продолжить. Они не смогут удержать захваченную территорию", — указал эксперт.По его словам, российские линии обороны специально созданы для того, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые отряды ВСУ. Ситуация для украинцев мрачная, поскольку они даже не могут дойти до первой линии."На этот раз у НАТО нет армии, которую можно было бы передать Украине. Они достигли предела того, что они могут сделать в этой марионеточной войне без прямого вмешательства, и даже это под вопросом, поскольку они исчерпали свои собственные запасы", — подытожил специалист.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
Даже НАТО не поможет. Зеленскому раскрыли судьбу ВСУ после наступления
Экс-морпех ВС США Берлетик: Вооруженные силы Украины будут разбиты по итогу наступления