https://ria.ru/20230806/sudba-1888455346.html

Даже НАТО не поможет. Зеленскому раскрыли судьбу ВСУ после наступления

Даже НАТО не поможет. Зеленскому раскрыли судьбу ВСУ после наступления - РИА Новости, 06.08.2023

Даже НАТО не поможет. Зеленскому раскрыли судьбу ВСУ после наступления

Украина не сможет удерживать территории, если добьется успеха в контрнаступлении, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T13:01

2023-08-06T13:01

2023-08-06T15:41

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вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украина не сможет удерживать территории, если добьется успеха в контрнаступлении, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале."После окончания наступления, независимо от того, где оно завершится на карте, Украина не сможет его продолжить. Они не смогут удержать захваченную территорию", — указал эксперт.По его словам, российские линии обороны специально созданы для того, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые отряды ВСУ. Ситуация для украинцев мрачная, поскольку они даже не могут дойти до первой линии."На этот раз у НАТО нет армии, которую можно было бы передать Украине. Они достигли предела того, что они могут сделать в этой марионеточной войне без прямого вмешательства, и даже это под вопросом, поскольку они исчерпали свои собственные запасы", — подытожил специалист.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230806/prikaz-1888435299.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша