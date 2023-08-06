https://ria.ru/20230806/sanktsii-1888373089.html

"Дурь полная": санкции Запада помогли России обогнать Германию

"Дурь полная": санкции Запада помогли России обогнать Германию - РИА Новости, 06.08.2023

"Дурь полная": санкции Запада помогли России обогнать Германию

Из цитадели глобализма и торжества рыночных отношений, города Вашингтона, из штаб-квартиры Всемирного банка сообщают, что по итогам прошлого года наша страна по РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T08:00

2023-08-06T08:00

2023-08-06T08:08

аналитика

россия

всемирный банк

евросоюз

политика

экономика

санкции в отношении россии

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Из цитадели глобализма и торжества рыночных отношений, города Вашингтона, из штаб-квартиры Всемирного банка сообщают, что по итогам прошлого года наша страна по паритету покупательной способности обогнала ФРГ, войдя в первую пятерку ведущих мировых экономик. Да, та самая Россия, та самая "страна-бензоколонка" с "разорванным в клочья" всем, что только можно, оказалась лидером, обогнав разнообразные франции, испании и италии, не говоря о всяких мальтах, а также грециях, в которых, как писал классик, "все есть".Выходит, что санкции (секторальные, точечные, общие, пакетно-в-пакетные, чье количество перевалило за 12 тысяч), которые российский президент несколько лет назад назвал "дурью полной", способствовали не только российскому экономическому росту (он, по самым скромным и пока предварительным оценкам, составит не менее двух процентов ВВП), но и увеличению благосостояния сограждан.Запад, начав давить Россию в 2014 году, незаметно для себя оказался в положении политого поливальщика. Расставлять силки и капканы, вероятно, как род деятельности может казаться занимательным, но тут все ж надо следить за тем, чтобы не прищемить себе жизненно важные органы. Хотя Москва регулярно предупреждала западных решальщиков, что дело для них всех может окончиться болью и печалью. Но нет, не слушали, не слышали и слышать не хотели.Экономическое противостояние заказали, результат (промежуточный) на выходе получили. И вот уже Институт Аспена проводит ровно в те дни, что Всемирный банк публикует свои расчеты, коллоквиум на тему, что делать в условиях надвигающейся рецессии и кто в том, что цунами спада может накрыть "весь цивилизованный мир" (ВЦМ) по самое "не балуйся", виноват.Практически все макроэкономические датчики ВЦМ полыхают красным. Зашкаливающая инфляция, которую пытаются руками и ногами сдерживать тамошние центробанки или федеральные резервные системы, повышая и учетные ставки, и доходность гособлигаций, резкий рост стоимости сырья, в первую очередь взрыв цен на энергоносители, секвестирование многих статей в проектах бюджетов когда-то роскошно живших стран — картина широкими штрихами, а есть ведь и нюансы. В Германии, например, денег нет на развитие цифровизации и связанных с этим сервисов. Во Франции средств больше нет, чтобы блокировать для домохозяйств рост цен на электричество. То есть немцам вместо споро и скоро работающих аналогов госуслуг предложено продолжать жить "как при бабушке", а французам — затягивать ремень еще на пару дырочек, чтобы расплатиться за тепло и свет. Не будем — как вежливые люди — показывать пальцем на тех, кто бежал впереди паровоза и кричал, что объявил России "тотальную экономическую войну".Почему все эти высокооплачиваемые и не менее высокообразованные люди ошиблись? Потому что никто из них Россию не знал и не понимал. Ответ может показаться простым, но в этой простоте — ключ к нынешней расстановке сил.Никто из западников — тут можно вести отсчет хоть с псов-рыцарей, хоть со шведского Карла XII, хоть с Наполеона, хоть с Антанты — не представлял, да и не мог представить масштабы России. В географическом смысле в первую очередь. Когда вся страна, да что страна, весь ЕС, с востока на запад, живет практически в одном часовом поясе, вообразить, что таких часовых поясов может быть больше десятка, голова ни одного евробюрократа, пусть и с тремя дипломами, постичь не в состоянии. Ну нет в этой голове соответствующего файла, отвечающего за воображение. И этим евробюрократам отчего-то кажется, что Россия — маленькая. Не больше Люксембурга, если бы Люксембург был бензоколонкой.Еще им напели, как в том анекдоте про Карузо, что власть российская слаба, а в стране нет порядка. Поэтому Запад и разрабатывал пакетно-в-пакетные санкции, исходя из этих двух вводных. Ну и из того, что "Воронежская и Ростовская области не принадлежат России".Так что результат клинического исторического невежества, зоологической русофобии, вопиющей географической безграмотности не заставил себя ждать. Пока ВЦМ готовится к самому худшему, Россия строит стратегические планы. Экономические. При своем сырье, да еще в таких масштабах и количествах, сам процесс не может не приносить удовольствия. Ну а тех, кто не знает, как спасти разваливающиеся механизмы прежнего могущества, не жалко ни разу. Их предупреждали, им объясняли, их предостерегали. Так что векселя за все ошибки и просчеты "всему цивилизованному миру" уже выписаны, вопрос — когда их предъявят — больше не стоит на повестке дня. Счетчик уже начал отсчитывать время, оставшееся для их оплаты.

https://ria.ru/20230805/zapad-1888266368.html

https://ria.ru/20230804/velikobritaniya-1888071889.html

https://ria.ru/20230803/obschestvo-1887872316.html

https://ria.ru/20230727/stroyka-1886481246.html

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аналитика, россия, всемирный банк, евросоюз, политика, экономика, санкции в отношении россии