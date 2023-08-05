https://ria.ru/20230805/ekonomika-1888316603.html
Решетников предсказал рост российской экономики по итогам года
Решетников предсказал рост российской экономики по итогам года - РИА Новости, 05.08.2023
Решетников предсказал рост российской экономики по итогам года
Российская экономика точно вырастет по итогам года более чем на два процента, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время рабочей поездки в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:52
2023-08-05T08:52
2023-08-05T14:22
экономика
россия
алтайский край
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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БАРНАУЛ, 5 авг — РИА Новости. Российская экономика точно вырастет по итогам года более чем на два процента, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время рабочей поездки в Алтайский край. "Давайте подождем конкретных цифр, мы сейчас находимся в стадии формирования прогноза", — отметил министр.В конце июля об ожидаемом росте ВВП более чем на два процента сообщил президент Владимир Путин. Он указал, что уже со второго квартала прошлого года экономика страны начала увеличиваться примерно на 0,5-0,7 процента ежеквартально.Двадцать первого июля Центробанк улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году. Теперь регулятор ожидает роста российской экономики в диапазоне 1,5-2,5 процента вместо 0,5-2 процентов.На этой неделе Минэкономразвития оценило рост ВВП в России по итогам первого полугодия в 1,4%.
https://ria.ru/20230804/prigovor-1888278052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алтайский край, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Алтайский край, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников предсказал рост российской экономики по итогам года
Решетников предсказал рост российской экономики более чем на два процента по итогам года
БАРНАУЛ, 5 авг — РИА Новости. Российская экономика точно вырастет по итогам года более чем на два процента, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время рабочей поездки в Алтайский край.
«
"Давайте подождем конкретных цифр, мы сейчас находимся в стадии формирования прогноза", — отметил министр.
В конце июля об ожидаемом росте ВВП более чем на два процента сообщил президент Владимир Путин. Он указал, что уже со второго квартала прошлого года экономика страны начала увеличиваться примерно на 0,5-0,7 процента ежеквартально.
Двадцать первого июля Центробанк улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году. Теперь регулятор ожидает роста российской экономики в диапазоне 1,5-2,5 процента вместо 0,5-2 процентов.
На этой неделе Минэкономразвития
оценило рост ВВП в России по итогам первого полугодия в 1,4%.
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