https://ria.ru/20230805/ekonomika-1888316603.html

Решетников предсказал рост российской экономики по итогам года

Решетников предсказал рост российской экономики по итогам года - РИА Новости, 05.08.2023

Решетников предсказал рост российской экономики по итогам года

Российская экономика точно вырастет по итогам года более чем на два процента, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время рабочей поездки в... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T08:52

2023-08-05T08:52

2023-08-05T14:22

экономика

россия

алтайский край

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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БАРНАУЛ, 5 авг — РИА Новости. Российская экономика точно вырастет по итогам года более чем на два процента, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время рабочей поездки в Алтайский край. "Давайте подождем конкретных цифр, мы сейчас находимся в стадии формирования прогноза", — отметил министр.В конце июля об ожидаемом росте ВВП более чем на два процента сообщил президент Владимир Путин. Он указал, что уже со второго квартала прошлого года экономика страны начала увеличиваться примерно на 0,5-0,7 процента ежеквартально.Двадцать первого июля Центробанк улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году. Теперь регулятор ожидает роста российской экономики в диапазоне 1,5-2,5 процента вместо 0,5-2 процентов.На этой неделе Минэкономразвития оценило рост ВВП в России по итогам первого полугодия в 1,4%.

https://ria.ru/20230804/prigovor-1888278052.html

россия

алтайский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, алтайский край, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)