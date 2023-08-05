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Решетников предсказал рост российской экономики по итогам года - РИА Новости, 05.08.2023
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08:52 05.08.2023 (обновлено: 14:22 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/ekonomika-1888316603.html
Решетников предсказал рост российской экономики по итогам года
Решетников предсказал рост российской экономики по итогам года - РИА Новости, 05.08.2023
Решетников предсказал рост российской экономики по итогам года
Российская экономика точно вырастет по итогам года более чем на два процента, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время рабочей поездки в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:52
2023-08-05T14:22
экономика
россия
алтайский край
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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БАРНАУЛ, 5 авг — РИА Новости. Российская экономика точно вырастет по итогам года более чем на два процента, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время рабочей поездки в Алтайский край. &quot;Давайте подождем конкретных цифр, мы сейчас находимся в стадии формирования прогноза&quot;, — отметил министр.В конце июля об ожидаемом росте ВВП более чем на два процента сообщил президент Владимир Путин. Он указал, что уже со второго квартала прошлого года экономика страны начала увеличиваться примерно на 0,5-0,7 процента ежеквартально.Двадцать первого июля Центробанк улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году. Теперь регулятор ожидает роста российской экономики в диапазоне 1,5-2,5 процента вместо 0,5-2 процентов.На этой неделе Минэкономразвития оценило рост ВВП в России по итогам первого полугодия в 1,4%.
https://ria.ru/20230804/prigovor-1888278052.html
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экономика, россия, алтайский край, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Алтайский край, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников предсказал рост российской экономики по итогам года

Решетников предсказал рост российской экономики более чем на два процента по итогам года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники Петербургского международного экономического форума — 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники Петербургского международного экономического форума — 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участники Петербургского международного экономического форума — 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Архивное фото
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БАРНАУЛ, 5 авг — РИА Новости. Российская экономика точно вырастет по итогам года более чем на два процента, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время рабочей поездки в Алтайский край.
«

"Давайте подождем конкретных цифр, мы сейчас находимся в стадии формирования прогноза", — отметил министр.

В конце июля об ожидаемом росте ВВП более чем на два процента сообщил президент Владимир Путин. Он указал, что уже со второго квартала прошлого года экономика страны начала увеличиваться примерно на 0,5-0,7 процента ежеквартально.
Двадцать первого июля Центробанк улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году. Теперь регулятор ожидает роста российской экономики в диапазоне 1,5-2,5 процента вместо 0,5-2 процентов.
На этой неделе Минэкономразвития оценило рост ВВП в России по итогам первого полугодия в 1,4%.
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ЭкономикаРоссияАлтайский крайМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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