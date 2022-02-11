Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/trass-1772178465.html
Глава МИД Британии посчитала Ростов и Воронеж регионами Украины
Глава МИД Британии посчитала Ростов и Воронеж регионами Украины - РИА Новости, 11.02.2022
Глава МИД Британии посчитала Ростов и Воронеж регионами Украины
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T00:50
2022-02-11T01:14
в мире
сергей лавров
мария захарова
россия
восточная европа
воронежская область
нато
лиз трасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772128366_0:0:2840:1598_1920x0_80_0_0_2b9a5eb8d42e2829b667d90ee72127d9.jpg
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, сообщил РИА Новости присутствовавший на встрече источник.По словам собеседника агентства, Лавров в ходе дискуссии по поводу информации о российских войсках у границы с Украиной спросил британскую коллегу, признает ли Лондон суверенитет над воронежским и ростовским регионами. "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами", - ответила глава МИД Великобритании.Как сообщил "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники, послу Великобритании в России Деборе Боннерт пришлось поправлять Трасс. Так, Боннерт поспешила объяснить главе МИД, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории.Позднее посольство Британии сообщило в своем Telegram-канале, что Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, думала, что речь идет об Украине.Оценки переговоровЛавров по итогам переговоров с Трасс заявил, что разочарован тем, "что получается разговор немого с глухим". Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, переговоры с главой МИД России со стороны Трасс свелись к "озвучиванию твитов".По словам посла России в Лондоне Андрея Келина, британская сторона "не слушала и не слышала" то, что говорил Сергей Лавров. "Мы не увидели никакого вклада, это было просто повторением формулировок и слоганов, с которыми она выступает здесь в парламенте, в прессе, в Twitter, и ничего большего… Министр вопрос детально объяснял, что происходит, что мы хотим, почему эта ситуация, но британская сторона ни слушала и не слышала того, что мы говорили", - заявил дипломат в интервью британскому телеканалу.Он добавил, что российская сторона ожидала, что визит Трасс станет блеском британской дипломатии, однако она оперировала ограниченным набором лозунгов и формулировок, что и "близко не стояло к диалогу, основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиска решений".Обвинения в адрес МосквыВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения более половины личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220210/priglashenie-1772146473.html
https://ria.ru/20220210/pushkov-1772156291.html
https://ria.ru/20220210/sanktsii-1772162585.html
россия
восточная европа
воронежская область
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772128366_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_8c87b22350073276da48057cb202a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, мария захарова, россия, восточная европа, воронежская область, нато, лиз трасс, великобритания, украина
00:50 11.02.2022 (обновлено: 01:14 11.02.2022)
 
Глава МИД Британии посчитала Ростов и Воронеж регионами Украины

Глава МИД Великобритании Трасс отказалась признавать Ростов и Воронеж регионами России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, сообщил РИА Новости присутствовавший на встрече источник.
По словам собеседника агентства, Лавров в ходе дискуссии по поводу информации о российских войсках у границы с Украиной спросил британскую коллегу, признает ли Лондон суверенитет над воронежским и ростовским регионами. "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами", - ответила глава МИД Великобритании.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 18:45
Глава МИД Британии пригласила Лаврова посетить Лондон
Как сообщил "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники, послу Великобритании в России Деборе Боннерт пришлось поправлять Трасс. Так, Боннерт поспешила объяснить главе МИД, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории.
Позднее посольство Британии сообщило в своем Telegram-канале, что Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, думала, что речь идет об Украине.

Оценки переговоров

Лавров по итогам переговоров с Трасс заявил, что разочарован тем, "что получается разговор немого с глухим". Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, переговоры с главой МИД России со стороны Трасс свелись к "озвучиванию твитов".
По словам посла России в Лондоне Андрея Келина, британская сторона "не слушала и не слышала" то, что говорил Сергей Лавров. "Мы не увидели никакого вклада, это было просто повторением формулировок и слоганов, с которыми она выступает здесь в парламенте, в прессе, в Twitter, и ничего большего… Министр вопрос детально объяснял, что происходит, что мы хотим, почему эта ситуация, но британская сторона ни слушала и не слышала того, что мы говорили", - заявил дипломат в интервью британскому телеканалу.
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 19:34
Пушков ответил поговоркой не признавшей Ростов и Воронеж главе МИД Британии
Он добавил, что российская сторона ожидала, что визит Трасс станет блеском британской дипломатии, однако она оперировала ограниченным набором лозунгов и формулировок, что и "близко не стояло к диалогу, основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиска решений".

Обвинения в адрес Москвы

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения более половины личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Здание парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 20:27
Парламент Британии ужесточил санкционный режим против России
 
В миреСергей ЛавровМария ЗахароваРоссияВосточная ЕвропаВоронежская областьНАТОЛиз ТрассВеликобританияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала