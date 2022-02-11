https://ria.ru/20220211/trass-1772178465.html

Глава МИД Британии посчитала Ростов и Воронеж регионами Украины

Глава МИД Британии посчитала Ростов и Воронеж регионами Украины - РИА Новости, 11.02.2022

Глава МИД Британии посчитала Ростов и Воронеж регионами Украины

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T00:50

2022-02-11T00:50

2022-02-11T01:14

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лиз трасс

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, сообщил РИА Новости присутствовавший на встрече источник.По словам собеседника агентства, Лавров в ходе дискуссии по поводу информации о российских войсках у границы с Украиной спросил британскую коллегу, признает ли Лондон суверенитет над воронежским и ростовским регионами. "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами", - ответила глава МИД Великобритании.Как сообщил "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники, послу Великобритании в России Деборе Боннерт пришлось поправлять Трасс. Так, Боннерт поспешила объяснить главе МИД, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории.Позднее посольство Британии сообщило в своем Telegram-канале, что Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, думала, что речь идет об Украине.Оценки переговоровЛавров по итогам переговоров с Трасс заявил, что разочарован тем, "что получается разговор немого с глухим". Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, переговоры с главой МИД России со стороны Трасс свелись к "озвучиванию твитов".По словам посла России в Лондоне Андрея Келина, британская сторона "не слушала и не слышала" то, что говорил Сергей Лавров. "Мы не увидели никакого вклада, это было просто повторением формулировок и слоганов, с которыми она выступает здесь в парламенте, в прессе, в Twitter, и ничего большего… Министр вопрос детально объяснял, что происходит, что мы хотим, почему эта ситуация, но британская сторона ни слушала и не слышала того, что мы говорили", - заявил дипломат в интервью британскому телеканалу.Он добавил, что российская сторона ожидала, что визит Трасс станет блеском британской дипломатии, однако она оперировала ограниченным набором лозунгов и формулировок, что и "близко не стояло к диалогу, основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиска решений".Обвинения в адрес МосквыВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения более половины личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220210/priglashenie-1772146473.html

https://ria.ru/20220210/pushkov-1772156291.html

https://ria.ru/20220210/sanktsii-1772162585.html

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в мире, сергей лавров, мария захарова, россия, восточная европа, воронежская область, нато, лиз трасс, великобритания, украина