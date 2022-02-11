00:50 11.02.2022 (обновлено: 01:14 11.02.2022)
Глава МИД Британии посчитала Ростов и Воронеж регионами Украины
Глава МИД Великобритании Трасс отказалась признавать Ростов и Воронеж регионами России
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, сообщил РИА Новости присутствовавший на встрече источник.
По словам собеседника агентства, Лавров в ходе дискуссии по поводу информации о российских войсках у границы с Украиной спросил британскую коллегу, признает ли Лондон суверенитет над воронежским и ростовским регионами. "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами", - ответила глава МИД Великобритании.
Как сообщил "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники, послу Великобритании в России Деборе Боннерт пришлось поправлять Трасс. Так, Боннерт поспешила объяснить главе МИД, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории.
Оценки переговоров
Лавров по итогам переговоров с Трасс заявил, что разочарован тем, "что получается разговор немого с глухим". Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, переговоры с главой МИД России со стороны Трасс свелись к "озвучиванию твитов".
По словам посла России в Лондоне Андрея Келина, британская сторона "не слушала и не слышала" то, что говорил Сергей Лавров. "Мы не увидели никакого вклада, это было просто повторением формулировок и слоганов, с которыми она выступает здесь в парламенте, в прессе, в Twitter, и ничего большего… Министр вопрос детально объяснял, что происходит, что мы хотим, почему эта ситуация, но британская сторона ни слушала и не слышала того, что мы говорили", - заявил дипломат в интервью британскому телеканалу.
Он добавил, что российская сторона ожидала, что визит Трасс станет блеском британской дипломатии, однако она оперировала ограниченным набором лозунгов и формулировок, что и "близко не стояло к диалогу, основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиска решений".
Обвинения в адрес Москвы
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения более половины личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.