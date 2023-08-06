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СМИ: новый раунд переговоров по Украине может состояться до саммита G20 - РИА Новости, 06.08.2023
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20:27 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/sammit-1888510116.html
СМИ: новый раунд переговоров по Украине может состояться до саммита G20
СМИ: новый раунд переговоров по Украине может состояться до саммита G20 - РИА Новости, 06.08.2023
СМИ: новый раунд переговоров по Украине может состояться до саммита G20
Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться до саммита "Большой двадцатки" (G20), который должен пройти в сентябре, передает РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T20:27
2023-08-06T20:27
в мире
россия
цены на нефть
украина
джидда
дмитрий песков
андрес мануэль лопес обрадор
сергей лавров
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться до саммита "Большой двадцатки" (G20), который должен пройти в сентябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного французского дипломата. В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. "Ни одна из присутствовавших стран "глобального Юга" не потребовала присутствия России на следующем раунде переговоров, который, как мы надеемся, состоится до саммита лидеров G20 в Нью-Дели в сентябре", - утверждает дипломат, слова которого приводит Блумберг. При этом накануне бразильский портал G1 передавал слова советника президента Бразилии Селсу Аморима, подчеркнувшего на встрече в Саудовской Аравии, что "любые настоящие переговоры" по мирному урегулированию на Украине должны проходить с участием России. Французский дипломат также заявил агентству Блумберг, что Китай занял "конструктивный подход" к переговорам по Украине, но настаивает на прекращении огня. "Франция заявила китайцам, что это неприемлемо, поскольку это фактически заморозит позиции России на месте", - передает Блумберг заявление дипломата. Ранее агентство DPA сообщало, что на переговорах в Джидде саудовскими властями был представлен альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, о чем также была проинформирована Москва. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
https://ria.ru/20230806/dzhidda-1888492338.html
https://ria.ru/20230806/ukraina-1888492579.html
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
россия
украина
джидда
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в мире, россия, цены на нефть, украина, джидда, дмитрий песков, андрес мануэль лопес обрадор, сергей лавров, большая двадцатка, евросоюз
В мире, Россия, Цены на нефть, Украина, Джидда, Дмитрий Песков, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Евросоюз
СМИ: новый раунд переговоров по Украине может состояться до саммита G20

Блумберг: новый раунд переговоров по Украине может состояться до саммита лидеров G20

© AP Photo / Leon Neal/Pool Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться до саммита "Большой двадцатки" (G20), который должен пройти в сентябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного французского дипломата.
В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
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«
"Ни одна из присутствовавших стран "глобального Юга" не потребовала присутствия России на следующем раунде переговоров, который, как мы надеемся, состоится до саммита лидеров G20 в Нью-Дели в сентябре", - утверждает дипломат, слова которого приводит Блумберг.
При этом накануне бразильский портал G1 передавал слова советника президента Бразилии Селсу Аморима, подчеркнувшего на встрече в Саудовской Аравии, что "любые настоящие переговоры" по мирному урегулированию на Украине должны проходить с участием России.
Французский дипломат также заявил агентству Блумберг, что Китай занял "конструктивный подход" к переговорам по Украине, но настаивает на прекращении огня.
«
"Франция заявила китайцам, что это неприемлемо, поскольку это фактически заморозит позиции России на месте", - передает Блумберг заявление дипломата.
Ранее агентство DPA сообщало, что на переговорах в Джидде саудовскими властями был представлен альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, о чем также была проинформирована Москва.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
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В миреРоссияЦены на нефтьУкраинаДжиддаДмитрий ПесковАндрес Мануэль Лопес ОбрадорСергей ЛавровБольшая двадцаткаЕвросоюз
 
 
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