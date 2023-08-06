СМИ: новый раунд переговоров по Украине может состояться до саммита G20
Блумберг: новый раунд переговоров по Украине может состояться до саммита лидеров G20
© AP Photo / Leon Neal/Pool Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться до саммита "Большой двадцатки" (G20), который должен пройти в сентябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного французского дипломата.
В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
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"Ни одна из присутствовавших стран "глобального Юга" не потребовала присутствия России на следующем раунде переговоров, который, как мы надеемся, состоится до саммита лидеров G20 в Нью-Дели в сентябре", - утверждает дипломат, слова которого приводит Блумберг.
При этом накануне бразильский портал G1 передавал слова советника президента Бразилии Селсу Аморима, подчеркнувшего на встрече в Саудовской Аравии, что "любые настоящие переговоры" по мирному урегулированию на Украине должны проходить с участием России.
Французский дипломат также заявил агентству Блумберг, что Китай занял "конструктивный подход" к переговорам по Украине, но настаивает на прекращении огня.
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"Франция заявила китайцам, что это неприемлемо, поскольку это фактически заморозит позиции России на месте", - передает Блумберг заявление дипломата.
Ранее агентство DPA сообщало, что на переговорах в Джидде саудовскими властями был представлен альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, о чем также была проинформирована Москва.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".