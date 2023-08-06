Эксперт прокомментировал решение Киева не настаивать на "мирном плане"
Жарихин: решение Киева не настаивать на "мирном плане" в Джидде является временным шагом
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Киев решил не настаивать на принятии так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского только на переговорах в Саудовской Аравии, это не значит, что они кардинально изменили свою позицию, заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
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"Тут надо понять: или они не настаивают на упоминании мирного плана в некой готовящейся резолюции этой встречи, потому что им отказали, или это происходит под давлением некоторых западных сил, которые хотят организовать перемирие. Я думаю, что все-таки украинцы сняли этот вопрос именно на данной конкретной конференции, а не в целом как украинское требование. Они решили сделать шаг назад", - сказал Жарихин.
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"Но это не значит, что они сказали, что их план не годится, к миру он не ведет и будем разрабатывать новый. Но если это так, то это признание провала тех намерений, с которыми собирали это совещание", - добавил он.
Жарихин указал, что это уже не первая попытка со стороны западных стран провести подобные переговоры - в конце июня прошла встреча представителей G7 и глобального Юга по Украине в Копенгагене.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью этой встречи "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".