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Эксперт прокомментировал решение Киева не настаивать на "мирном плане" - РИА Новости, 06.08.2023
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15:04 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/reshenie-1888470220.html
Эксперт прокомментировал решение Киева не настаивать на "мирном плане"
Эксперт прокомментировал решение Киева не настаивать на "мирном плане" - РИА Новости, 06.08.2023
Эксперт прокомментировал решение Киева не настаивать на "мирном плане"
Киев решил не настаивать на принятии так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского только на переговорах в Саудовской Аравии, это не значит, что они... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:04
2023-08-06T15:04
в мире
россия
цены на нефть
украина
киев
владимир жарихин
владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Киев решил не настаивать на принятии так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского только на переговорах в Саудовской Аравии, это не значит, что они кардинально изменили свою позицию, заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Как сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, Киев на переговорах по Украине в саудовском городе Джидда больше не настаивал на принятии "мирного плана" Зеленского. "Тут надо понять: или они не настаивают на упоминании мирного плана в некой готовящейся резолюции этой встречи, потому что им отказали, или это происходит под давлением некоторых западных сил, которые хотят организовать перемирие. Я думаю, что все-таки украинцы сняли этот вопрос именно на данной конкретной конференции, а не в целом как украинское требование. Они решили сделать шаг назад", - сказал Жарихин. "Но это не значит, что они сказали, что их план не годится, к миру он не ведет и будем разрабатывать новый. Но если это так, то это признание провала тех намерений, с которыми собирали это совещание", - добавил он. Жарихин указал, что это уже не первая попытка со стороны западных стран провести подобные переговоры - в конце июня прошла встреча представителей G7 и глобального Юга по Украине в Копенгагене. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью этой встречи "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна". В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
https://ria.ru/20230806/peregovory-1888469574.html
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в мире, россия, цены на нефть, украина, киев, владимир жарихин, владимир зеленский, сергей лавров, институт стран снг, g7, евросоюз
В мире, Россия, Цены на нефть, Украина, Киев, Владимир Жарихин, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Институт стран СНГ, G7, Евросоюз
Эксперт прокомментировал решение Киева не настаивать на "мирном плане"

Жарихин: решение Киева не настаивать на "мирном плане" в Джидде является временным шагом

© РИА Новости / Александр НатрускинЗаместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Киев решил не настаивать на принятии так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского только на переговорах в Саудовской Аравии, это не значит, что они кардинально изменили свою позицию, заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Как сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, Киев на переговорах по Украине в саудовском городе Джидда больше не настаивал на принятии "мирного плана" Зеленского.
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
В Киеве заявили, что более 40 стран приняли участие в переговорах в Джидде
14:54
«
"Тут надо понять: или они не настаивают на упоминании мирного плана в некой готовящейся резолюции этой встречи, потому что им отказали, или это происходит под давлением некоторых западных сил, которые хотят организовать перемирие. Я думаю, что все-таки украинцы сняли этот вопрос именно на данной конкретной конференции, а не в целом как украинское требование. Они решили сделать шаг назад", - сказал Жарихин.
«
"Но это не значит, что они сказали, что их план не годится, к миру он не ведет и будем разрабатывать новый. Но если это так, то это признание провала тех намерений, с которыми собирали это совещание", - добавил он.
Жарихин указал, что это уже не первая попытка со стороны западных стран провести подобные переговоры - в конце июня прошла встреча представителей G7 и глобального Юга по Украине в Копенгагене.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью этой встречи "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Джидда - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
В Джидде обсудили территориальную целостность Украины, пишут СМИ
10:28
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
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Встреча по Украине в Джидде не станет триумфом для Запада, заявил сенатор
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В миреРоссияЦены на нефтьУкраинаКиевВладимир ЖарихинВладимир ЗеленскийСергей ЛавровИнститут стран СНГG7Евросоюз
 
 
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