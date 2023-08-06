https://ria.ru/20230806/reshenie-1888470220.html

Эксперт прокомментировал решение Киева не настаивать на "мирном плане"

Эксперт прокомментировал решение Киева не настаивать на "мирном плане" - РИА Новости, 06.08.2023

Эксперт прокомментировал решение Киева не настаивать на "мирном плане"

Киев решил не настаивать на принятии так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского только на переговорах в Саудовской Аравии, это не значит, что они... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:04

2023-08-06T15:04

2023-08-06T15:04

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Киев решил не настаивать на принятии так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского только на переговорах в Саудовской Аравии, это не значит, что они кардинально изменили свою позицию, заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Как сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, Киев на переговорах по Украине в саудовском городе Джидда больше не настаивал на принятии "мирного плана" Зеленского. "Тут надо понять: или они не настаивают на упоминании мирного плана в некой готовящейся резолюции этой встречи, потому что им отказали, или это происходит под давлением некоторых западных сил, которые хотят организовать перемирие. Я думаю, что все-таки украинцы сняли этот вопрос именно на данной конкретной конференции, а не в целом как украинское требование. Они решили сделать шаг назад", - сказал Жарихин. "Но это не значит, что они сказали, что их план не годится, к миру он не ведет и будем разрабатывать новый. Но если это так, то это признание провала тех намерений, с которыми собирали это совещание", - добавил он. Жарихин указал, что это уже не первая попытка со стороны западных стран провести подобные переговоры - в конце июня прошла встреча представителей G7 и глобального Юга по Украине в Копенгагене. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью этой встречи "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна". В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".

https://ria.ru/20230806/peregovory-1888469574.html

https://ria.ru/20230806/ukraina-1888435509.html

https://ria.ru/20230805/peregovory-1888371487.html

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