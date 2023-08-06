FT: Китай готов участвовать в международных переговорах по Украине
FT: Китай готов участвовать в международных переговорах по решению конфликта на Украине
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Китай дал понять, что готов участвовать в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
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"Китай дал понять, что примет участие в следующей подобной встрече", - говорится в сообщении издания со ссылкой на европейского дипломата.
Как отмечает европейский чиновник, на которого ссылается газета, Китай "принял активное участие и положительно отнесся к идее проведения третьей встречи на таком уровне".
Ранее агентство DPA сообщало, что на переговорах в Джидде саудовскими властями был представлен альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, о чем также была проинформирована Москва.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".