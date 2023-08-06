https://ria.ru/20230806/peregovory-1888514484.html

FT: Китай готов участвовать в международных переговорах по Украине

FT: Китай готов участвовать в международных переговорах по Украине - РИА Новости, 06.08.2023

FT: Китай готов участвовать в международных переговорах по Украине

Китай дал понять, что готов участвовать в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T20:59

2023-08-06T20:59

2023-08-06T21:09

в мире

украина

россия

китай

андрес мануэль лопес обрадор

дмитрий песков

сергей лавров

евросоюз

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Китай дал понять, что готов участвовать в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. "Китай дал понять, что примет участие в следующей подобной встрече", - говорится в сообщении издания со ссылкой на европейского дипломата. Как отмечает европейский чиновник, на которого ссылается газета, Китай "принял активное участие и положительно отнесся к идее проведения третьей встречи на таком уровне". Ранее агентство DPA сообщало, что на переговорах в Джидде саудовскими властями был представлен альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, о чем также была проинформирована Москва. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".

https://ria.ru/20230806/sammit-1888510116.html

https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html

украина

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, китай, андрес мануэль лопес обрадор, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз