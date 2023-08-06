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FT: Китай готов участвовать в международных переговорах по Украине - РИА Новости, 06.08.2023
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20:59 06.08.2023 (обновлено: 21:09 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/peregovory-1888514484.html
FT: Китай готов участвовать в международных переговорах по Украине
FT: Китай готов участвовать в международных переговорах по Украине - РИА Новости, 06.08.2023
FT: Китай готов участвовать в международных переговорах по Украине
Китай дал понять, что готов участвовать в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T20:59
2023-08-06T21:09
в мире
украина
россия
китай
андрес мануэль лопес обрадор
дмитрий песков
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Китай дал понять, что готов участвовать в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. "Китай дал понять, что примет участие в следующей подобной встрече", - говорится в сообщении издания со ссылкой на европейского дипломата. Как отмечает европейский чиновник, на которого ссылается газета, Китай "принял активное участие и положительно отнесся к идее проведения третьей встречи на таком уровне". Ранее агентство DPA сообщало, что на переговорах в Джидде саудовскими властями был представлен альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, о чем также была проинформирована Москва. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
https://ria.ru/20230806/sammit-1888510116.html
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в мире, украина, россия, китай, андрес мануэль лопес обрадор, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Китай, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Евросоюз
FT: Китай готов участвовать в международных переговорах по Украине

FT: Китай готов участвовать в международных переговорах по решению конфликта на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Китай дал понять, что готов участвовать в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
«
"Китай дал понять, что примет участие в следующей подобной встрече", - говорится в сообщении издания со ссылкой на европейского дипломата.
Как отмечает европейский чиновник, на которого ссылается газета, Китай "принял активное участие и положительно отнесся к идее проведения третьей встречи на таком уровне".
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
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