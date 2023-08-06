https://ria.ru/20230806/ostrova-1888526473.html

Пентагон заявил о поддержке Филиппин, осудив действия Пекина

Пентагон заявил о поддержке Филиппин, осудив действия Пекина - РИА Новости, 06.08.2023

Пентагон заявил о поддержке Филиппин, осудив действия Пекина

Министерство обороны США заявило о своей поддержке Филиппин в связи с обострением ситуации в районе спорных с Китаем островов Наньша (Спратли), осудив действия... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T23:07

2023-08-06T23:07

2023-08-06T23:07

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Министерство обороны США заявило о своей поддержке Филиппин в связи с обострением ситуации в районе спорных с Китаем островов Наньша (Спратли), осудив действия Пекина. "Мы стоим с нашими филиппинскими союзниками в осуждении усилий КНР чинить препятствия законным операциям на Второй отмели Томаса (острова Спратли - ред.)", - говорится в сообщении официального представителя Пентагона Патрика Райдера в Twitter. Райдер добавил, что США остаются привержены американо-филиппинскому альянсу, назвав его "железным". Береговая охрана Филиппин в воскресенье выпустила заявление, в котором осудила применение китайской береговой охраной водометов против филиппинских судов на спорном мелководье Аюнгин в Южно-Китайском море. Официальный представитель Управления морской полиции КНР Гань Юй заявил в воскресенье, что Китай призывает Филиппины немедленно прекратить противоправную деятельность в морской акватории в районе спорных островов Наньша (Спратли). Как отметил Гань Юй, слова которого приводятся на сайте Управления, два грузовых судна и два корабля Береговой охраны, вошли 5 августа в территориальные воды островов Наньша (Спратли), не получив на это разрешения Китая. Отмечается, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша и прилегающей к ней акваторией. Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.

https://ria.ru/20230806/filippiny-1888419272.html

https://ria.ru/20230806/kitay-1888426580.html

https://ria.ru/20230727/filippiny-1886671259.html

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в мире, китай, филиппины, сша, космос - риа наука, патрик райдер, министерство обороны сша, twitter