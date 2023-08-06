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Афганистан вернул Узбекистану 67 нефтяных танкеров
Афганистан вернул Узбекистану 67 нефтяных танкеров - РИА Новости, 06.08.2023
Афганистан вернул Узбекистану 67 нефтяных танкеров
Власти Афганистана отправили 67 нефтяных танкеров обратно в Узбекистан из-за низкого качества нефти, соответствующее заявление сделали в Национальном управление РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T14:25
2023-08-06T14:25
2023-08-06T14:28
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КАБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Власти Афганистана отправили 67 нефтяных танкеров обратно в Узбекистан из-за низкого качества нефти, соответствующее заявление сделали в Национальном управление по стандартизации. "Впервые национальное управление по стандартизации вернуло 67 нефтяных танкеров в Узбекистан из-за проблем с качеством", - говорится в заявлении управления в социальной сети X (бывшая Twitter). В органе также добавили, что предприняли серьёзные меры для предотвращения импорта нефти низкого качества. Ранее талибы ("Талибан"*) уже возвращали танкер в Иран из-за плохого качества нефти, однако десятки танкеров впервые возвращаются в Узбекистан.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230805/tanker-1888376443.html
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цены на нефть, узбекистан, twitter, талибан, афганистан, иран, оон
Цены на нефть, Узбекистан, Twitter, Талибан, Афганистан, Иран, ООН
Афганистан вернул Узбекистану 67 нефтяных танкеров
Талибы вернули Узбекистану 67 нефтяных танкеров из-за плохого качества нефти