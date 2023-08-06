https://ria.ru/20230806/neft-1888465537.html

Афганистан вернул Узбекистану 67 нефтяных танкеров

Афганистан вернул Узбекистану 67 нефтяных танкеров - РИА Новости, 06.08.2023

Афганистан вернул Узбекистану 67 нефтяных танкеров

Власти Афганистана отправили 67 нефтяных танкеров обратно в Узбекистан из-за низкого качества нефти, соответствующее заявление сделали в Национальном управление РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T14:25

2023-08-06T14:25

2023-08-06T14:28

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КАБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Власти Афганистана отправили 67 нефтяных танкеров обратно в Узбекистан из-за низкого качества нефти, соответствующее заявление сделали в Национальном управление по стандартизации. "Впервые национальное управление по стандартизации вернуло 67 нефтяных танкеров в Узбекистан из-за проблем с качеством", - говорится в заявлении управления в социальной сети X (бывшая Twitter). В органе также добавили, что предприняли серьёзные меры для предотвращения импорта нефти низкого качества. Ранее талибы ("Талибан"*) уже возвращали танкер в Иран из-за плохого качества нефти, однако десятки танкеров впервые возвращаются в Узбекистан.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230805/tanker-1888376443.html

https://ria.ru/20230805/sudno-1888371383.html

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цены на нефть, узбекистан, twitter, талибан, афганистан, иран, оон