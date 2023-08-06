https://ria.ru/20230806/narusova-1888445104.html

Нарусова опровергла информацию о том, что находится в Испании

Нарусова опровергла информацию о том, что находится в Испании - РИА Новости, 06.08.2023

Нарусова опровергла информацию о том, что находится в Испании

Сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова заявила РИА Новости, что находится в Санкт-Петербурге, а не в Испании, информация о чём появилась в социальных сетях РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T11:52

2023-08-06T11:52

2023-08-06T11:52

россия

людмила нарусова

ксения собчак

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156010/04/1560100455_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_66c8214b1a2717c4665af643f86cee0e.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова заявила РИА Новости, что находится в Санкт-Петербурге, а не в Испании, информация о чём появилась в социальных сетях накануне. Ранее в соцсети дочь Нарусовой Ксения Собчак опубликовала видео, в котором она говорит, что находится в городе Марбелье в Испании. На видео также присутствует сама Нарусова. "Нет, я в Петербурге", - сказала сенатор Нарусова. Ранее глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявил РИА Новости, что для сенаторов нет запрета по месту отдыха, но есть пожелания руководства Совфеда, чтобы они проводили летние каникулы в России или в дружественных странах во избежание провокаций.

https://ria.ru/20230425/narusova-1867602360.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, людмила нарусова, ксения собчак, совет федерации рф, общество