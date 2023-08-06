https://ria.ru/20230806/narusova-1888445104.html
Нарусова опровергла информацию о том, что находится в Испании
Нарусова опровергла информацию о том, что находится в Испании - РИА Новости, 06.08.2023
Нарусова опровергла информацию о том, что находится в Испании
Сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова заявила РИА Новости, что находится в Санкт-Петербурге, а не в Испании, информация о чём появилась в социальных сетях РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T11:52
2023-08-06T11:52
2023-08-06T11:52
россия
людмила нарусова
ксения собчак
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова заявила РИА Новости, что находится в Санкт-Петербурге, а не в Испании, информация о чём появилась в социальных сетях накануне. Ранее в соцсети дочь Нарусовой Ксения Собчак опубликовала видео, в котором она говорит, что находится в городе Марбелье в Испании. На видео также присутствует сама Нарусова. "Нет, я в Петербурге", - сказала сенатор Нарусова. Ранее глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявил РИА Новости, что для сенаторов нет запрета по месту отдыха, но есть пожелания руководства Совфеда, чтобы они проводили летние каникулы в России или в дружественных странах во избежание провокаций.
https://ria.ru/20230425/narusova-1867602360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, людмила нарусова, ксения собчак, совет федерации рф, общество
Россия, Людмила Нарусова, Ксения Собчак, Совет Федерации РФ, Общество
Нарусова опровергла информацию о том, что находится в Испании
Сенатор Людмила Нарусова заявила, что находится в Санкт-Петербурге, а не Испании