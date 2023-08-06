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Китай в Джидде предложил учесть позицию России по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/kitay-1888447851.html
Китай в Джидде предложил учесть позицию России по Украине, пишут СМИ
Китай в Джидде предложил учесть позицию России по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2023
Китай в Джидде предложил учесть позицию России по Украине, пишут СМИ
Китай на переговорах по Украине в саудовском городе Джидда предлагает способ учесть в дискуссиях красные линии и опасения России, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:06
2023-08-06T12:06
специальная военная операция на украине
украина
россия
китай
ли хуэй
в мире
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Китай на переговорах по Украине в саудовском городе Джидда предлагает способ учесть в дискуссиях красные линии и опасения России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов. "Китай, будучи важнейшим зарубежным союзником России, играет решающую роль в продвижении переговоров и, вероятно, предлагает способ отразить в дискуссиях некоторые красные линии и опасения Москвы", - пишет газета со ссылкой на западных дипломатов. По данным газеты, высшее руководство Саудовской Аравии и Украины "настойчиво добивались участия Пекина" в переговорах. Как отмечается в материале, в ходе переговоров Китай снова представил мирный план из 12 пунктов по урегулирования конфликта Москвы и Киева. Европейские дипломаты, в свою очередь, заявили, что прекращение огня без предварительных условий может привести к заморозке конфликта. По данным американского чиновника, на которого ссылается газета, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй встретился в кулуарах с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд. Детали беседы не уточняются. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
https://ria.ru/20230805/popytka-1888279617.html
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украина, россия, китай, ли хуэй, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Китай, Ли Хуэй, В мире
Китай в Джидде предложил учесть позицию России по Украине, пишут СМИ

WSJ: Китай на переговорах по Украине в Джидде предложил способ учесть красные линии России

© AP Photo / Ng Han GuanСкульптура возле здания Министерства иностранных дел в Пекине
Скульптура возле здания Министерства иностранных дел в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Скульптура возле здания Министерства иностранных дел в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Китай на переговорах по Украине в саудовском городе Джидда предлагает способ учесть в дискуссиях красные линии и опасения России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов.
"Китай, будучи важнейшим зарубежным союзником России, играет решающую роль в продвижении переговоров и, вероятно, предлагает способ отразить в дискуссиях некоторые красные линии и опасения Москвы", - пишет газета со ссылкой на западных дипломатов.
По данным газеты, высшее руководство Саудовской Аравии и Украины "настойчиво добивались участия Пекина" в переговорах.
Как отмечается в материале, в ходе переговоров Китай снова представил мирный план из 12 пунктов по урегулирования конфликта Москвы и Киева. Европейские дипломаты, в свою очередь, заявили, что прекращение огня без предварительных условий может привести к заморозке конфликта.
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По данным американского чиновника, на которого ссылается газета, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй встретился в кулуарах с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд. Детали беседы не уточняются.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
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