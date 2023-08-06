Китай в Джидде предложил учесть позицию России по Украине, пишут СМИ
WSJ: Китай на переговорах по Украине в Джидде предложил способ учесть красные линии России
© AP Photo / Ng Han GuanСкульптура возле здания Министерства иностранных дел в Пекине
© AP Photo / Ng Han Guan
Скульптура возле здания Министерства иностранных дел в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Китай на переговорах по Украине в саудовском городе Джидда предлагает способ учесть в дискуссиях красные линии и опасения России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов.
"Китай, будучи важнейшим зарубежным союзником России, играет решающую роль в продвижении переговоров и, вероятно, предлагает способ отразить в дискуссиях некоторые красные линии и опасения Москвы", - пишет газета со ссылкой на западных дипломатов.
По данным газеты, высшее руководство Саудовской Аравии и Украины "настойчиво добивались участия Пекина" в переговорах.
По данным американского чиновника, на которого ссылается газета, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй встретился в кулуарах с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд. Детали беседы не уточняются.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".