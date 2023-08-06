Китай призвал Филиппины прекратить деятельность у островов Наньша
Китай призвал Филиппины прекратить противоправную деятельность у спорных островов Наньша
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВ центральном деловом районе Пекина
© AP Photo / Mark Schiefelbein
В центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Китай призывает Филиппины немедленно прекратить противоправную деятельность в морской акватории в районе спорных островов Наньша (Спартли), заявил в воскресенье официальный представитель Управления морской полиции КНР Гань Юй.
Береговая охрана Филиппин в воскресенье выпустила заявление, в котором осудила применение китайской береговой охраной водометов против филиппинских судов на спорном мелководье Аюнгин в Южно-Китайском море. Представитель Западно-Филиппинского морского флота Джей Тарриела написал в Twitter, что Филиппинская береговая охрана решительно осуждает незаконное использование водометов против ее судов, сопровождающих лодки коренных народов, зафрахтованные Вооруженными силами Филиппин.
Как заявил Гань Юй, слова которого приводятся на сайте Управления, два грузовых судна и два корабля Береговой охраны, вошли 5 августа в территориальные воды островов Наньша (Спартли), не получив на это разрешения Китая.
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"Морская полиция Китая, в соответствии с законом, применила необходимые меры по контролю и заблокировала проход филиппинским судам, незаконно перевозившим грузы. Призываем филиппинскую сторону немедленно прекратить противоправную деятельность в этой морской зоне", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша и прилегающей к ней акваторией.
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"Морская полиция Китая продолжит в соответствии с законом осуществлять деятельность по защите прав и обеспечению правопорядка в водах, находящихся под юрисдикцией Китая", - говорится в сообщении.
В июле береговая охрана Филиппин также обвинила китайские патрульные суда в блокировании двух ее катеров в Южно-Китайском море, назвав действия КНР "очень опасными".
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.