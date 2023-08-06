Политолог прокомментировал замену герба на статуе "Родина-мать"
Политолог Колесниченко назвал трезубец на статуе "Родина-мать" технологией оболванивания
© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Установка герба-трезубца на щите монумента "Родина-мать" в Киеве вместо демонтированного герба СССР делается демонстративно и является технологией оболванивания населения Украины, сказал политолог, замглавы президиума международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Сегодня кардинальным образом переформатируется сознание людей. Исторический подвиг советского народа (в войне) вычеркивается, навязывается новая формула о том, что украинцы – отдельные люди и нация. Когда это десятилетиями капает на мозги с помощью цензурируемых и подконтрольных СМИ, то особенно молодое поколение воспринимает это как данность. Если не проведем денацификацию, то там вырастут манкурты, которые не имеют прошлого… Поэтому сейчас они это делают со статуей "Родина-мать", демонстративно, чтобы и нам было неприятно, а с другой стороны, - это технология оболванивания населения Украины", - сказал Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам политолога, подмена исторических событий новыми трактовками на Украине активно происходит с 2004 - 2005 годов, когда к власти пришел президент Виктор Ющенко. Колесниченко напомнил, что одним из первых заявлений Ющенко во время его президентства было то, что от голодомора погибли якобы 12 миллионов украинцев. Колесниченко сказал, что тогда публично обратился к нему с письмом, где привел данные украинской статистики времен независимости, согласно которым цифра погибших не могла быть более двух миллионов. После 2014 года процесс массового изменения исторических фактов на Украине стал трендом, отметил политолог.
Монумент был открыт в составе музейного комплекса Великой Отечественной войны в день Победы в 1981 году. На открытии присутствовал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Высота скульптуры "Родина-мать" 62 метра, вместе с постаментом - 102 метра. В одной руке статуя держит 16-метровый меч, в другой - щит размером 13 на 8 метров массой 13 тонн, на нем изображен герб СССР.
В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.