https://ria.ru/20230806/dzhidda-1888492338.html

В Джидде представили альтернативный план по Украине, сообщили СМИ

В Джидде представили альтернативный план по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.08.2023

В Джидде представили альтернативный план по Украине, сообщили СМИ

Участники переговоров в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство DPA со ссылкой на дипломатические... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-06T17:46

2023-08-06T17:46

2023-08-07T01:23

специальная военная операция на украине

джидда

украина

россия

саудовская аравия

в мире

андрес мануэль лопес обрадор

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839971891_0:221:2981:1897_1920x0_80_0_0_df0fc2455fc068fb264ce3b69d5c561e.jpg

БЕРЛИН, 6 авг — РИА Новости. Участники переговоров в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство DPA со ссылкой на дипломатические круги."Еще один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии", — говорится в публикации.Уточняется, что проект разработали саудовские власти и "еще ряд стран". По данным СМИ, об инициативе также проинформировали Россию.Частью альтернативного плана, отличающегося от так называемого "мирного плана Зеленского" стали целостность Украины и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными, пишет DPA.Накануне в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя консультации в Джидде, отметила, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс. Тем не менее для обсуждения этого вопроса у делегатов есть "полное поле для творчества", подчеркнула она.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине — в Копенгагене — "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".

https://ria.ru/20230805/dzhidda-1888308126.html

https://ria.ru/20230805/popytka-1888279617.html

джидда

украина

россия

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джидда, украина, россия, саудовская аравия, в мире, андрес мануэль лопес обрадор, дмитрий песков, сергей лавров, оон, евросоюз