В Джидде представили альтернативный план по Украине, сообщили СМИ
DPA: Саудовская Аравия предложила альтернативный мирный план по Украине
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 авг — РИА Новости. Участники переговоров в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство DPA со ссылкой на дипломатические круги.
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"Еще один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии", — говорится в публикации.
Уточняется, что проект разработали саудовские власти и "еще ряд стран". По данным СМИ, об инициативе также проинформировали Россию.
Частью альтернативного плана, отличающегося от так называемого "мирного плана Зеленского" стали целостность Украины и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными, пишет DPA.
Накануне в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя консультации в Джидде, отметила, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс. Тем не менее для обсуждения этого вопроса у делегатов есть "полное поле для творчества", подчеркнула она.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине — в Копенгагене — "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".