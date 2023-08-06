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В Джидде представили альтернативный план по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:46 06.08.2023 (обновлено: 01:23 07.08.2023)
https://ria.ru/20230806/dzhidda-1888492338.html
В Джидде представили альтернативный план по Украине, сообщили СМИ
В Джидде представили альтернативный план по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.08.2023
В Джидде представили альтернативный план по Украине, сообщили СМИ
Участники переговоров в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство DPA со ссылкой на дипломатические... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-06T17:46
2023-08-07T01:23
специальная военная операция на украине
джидда
украина
россия
саудовская аравия
в мире
андрес мануэль лопес обрадор
дмитрий песков
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БЕРЛИН, 6 авг — РИА Новости. Участники переговоров в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство DPA со ссылкой на дипломатические круги.&quot;Еще один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии&quot;, — говорится в публикации.Уточняется, что проект разработали саудовские власти и "еще ряд стран". По данным СМИ, об инициативе также проинформировали Россию.Частью альтернативного плана, отличающегося от так называемого "мирного плана Зеленского" стали целостность Украины и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными, пишет DPA.Накануне в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя консультации в Джидде, отметила, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс. Тем не менее для обсуждения этого вопроса у делегатов есть "полное поле для творчества", подчеркнула она.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине — в Копенгагене — "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
https://ria.ru/20230805/dzhidda-1888308126.html
https://ria.ru/20230805/popytka-1888279617.html
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джидда, украина, россия, саудовская аравия, в мире, андрес мануэль лопес обрадор, дмитрий песков, сергей лавров, оон, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Джидда, Украина, Россия, Саудовская Аравия, В мире, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, ООН, Евросоюз
В Джидде представили альтернативный план по Украине, сообщили СМИ

DPA: Саудовская Аравия предложила альтернативный мирный план по Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 авг — РИА Новости. Участники переговоров в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство DPA со ссылкой на дипломатические круги.
«

"Еще один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии", — говорится в публикации.

Уточняется, что проект разработали саудовские власти и "еще ряд стран". По данным СМИ, об инициативе также проинформировали Россию.
Частью альтернативного плана, отличающегося от так называемого "мирного плана Зеленского" стали целостность Украины и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными, пишет DPA.
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Накануне в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя консультации в Джидде, отметила, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс. Тем не менее для обсуждения этого вопроса у делегатов есть "полное поле для творчества", подчеркнула она.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине — в Копенгагене — "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
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