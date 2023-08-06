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Туроператор выселенных из отеля в Турции детей не выходит на связь - РИА Новости, 06.08.2023
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Туризм
 
11:49 06.08.2023 (обновлено: 12:20 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/deti-1888444708.html
Туроператор выселенных из отеля в Турции детей не выходит на связь
Туроператор выселенных из отеля в Турции детей не выходит на связь - РИА Новости, 06.08.2023
Туроператор выселенных из отеля в Турции детей не выходит на связь
Туроператор "Колибри", организовавший отдых российских школьников в Турции, которых дважды выселили из отелей из-за проблем с оплатой, бросил детей на произвол... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T11:49
2023-08-06T12:20
туризм
анталья (провинция)
россия
анкара (провинция)
новости - туризм
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СТАМБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Туроператор "Колибри", организовавший отдых российских школьников в Турции, которых дважды выселили из отелей из-за проблем с оплатой, бросил детей на произвол судьбы и не выходит на связь, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.В дипмиссии отметили, что посольство совместно с генконсульством в Анталье внимательно отслеживало ситуацию с момента поступления жалоб родителей на условия приема и размещения несовершеннолетних детей и сопровождающих лиц в общем количестве свыше 70 человек.Вскоре выяснилось, что "компания "Колибри" оказалась не готова выполнять финансовые обязательства", при этом ее представители заверили в том, что предпримут все меры для досрочного возвращения детей в Россию.В пятницу основной группе детей удалось вылететь различными рейсами в Россию. Сотрудник генконсульства в аэропорту при регистрации на рейс оказывал поддержку отдельным несовершеннолетним гражданам, вынужденным следовать без сопровождения взрослых, отметили в дипмиссии. При этом родителям некоторых детей пришлось приобретать билеты за свой счет. "Выяснить позицию руководства "Колибри" по этому поводу не удалось, поскольку оно перестало выходить на связь и отвечать на звонки. Исходим из того, что правовую оценку бездействию этой компании, в критический момент бросившей несовершеннолетних граждан России на произвол судьбы, дадут наши правоохранительные органы", - подчеркнули в дипмиссии.По данным посольства, на текущий момент в Анталье в двух отелях размещено 20 детей и 4 сопровождающих взрослых, на воскресенье запланированы вылеты в Москву и Санкт-Петербург 12 детей."Восемь ребят остаются в Анталье в соответствии с договором с другим туроператором, обеспечивающим их пребывание в Турции по согласованию с родителями. Сроки возвращения этой группы детей в Россию будут определены позднее", - сообщили в посольстве.Списки детей уточнены, представитель генконсульства провел с ними встречу, школьники обеспечены всем необходимым и находятся в контакте с родителями.Роспотребнадзор ранее заявил, что взял на контроль ситуацию в Турции. Отдых детей, которых выселили из отеля в Турции, был организован не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом, хотя отдых был организован компанией "Колибри", договоры были подписаны с ИП Маркиной Н.В.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что связалась с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем по ситуации с детьми, выселенными из лагеря в Турции, он выразил готовность помочь.
https://ria.ru/20230805/deti-1888367553.html
https://ria.ru/20230805/deportatsiya-1888337301.html
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анталья (провинция), россия, анкара (провинция), новости - туризм
Туризм, Анталья (провинция), Россия, Анкара (провинция), Новости - Туризм
Туроператор выселенных из отеля в Турции детей не выходит на связь

Туроператор "Колибри", организовавший отдых выселенных в Турции детей, не выходит на связь

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДевушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Туроператор "Колибри", организовавший отдых российских школьников в Турции, которых дважды выселили из отелей из-за проблем с оплатой, бросил детей на произвол судьбы и не выходит на связь, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.
В дипмиссии отметили, что посольство совместно с генконсульством в Анталье внимательно отслеживало ситуацию с момента поступления жалоб родителей на условия приема и размещения несовершеннолетних детей и сопровождающих лиц в общем количестве свыше 70 человек.
Вскоре выяснилось, что "компания "Колибри" оказалась не готова выполнять финансовые обязательства", при этом ее представители заверили в том, что предпримут все меры для досрочного возвращения детей в Россию.
В пятницу основной группе детей удалось вылететь различными рейсами в Россию. Сотрудник генконсульства в аэропорту при регистрации на рейс оказывал поддержку отдельным несовершеннолетним гражданам, вынужденным следовать без сопровождения взрослых, отметили в дипмиссии. При этом родителям некоторых детей пришлось приобретать билеты за свой счет. "Выяснить позицию руководства "Колибри" по этому поводу не удалось, поскольку оно перестало выходить на связь и отвечать на звонки. Исходим из того, что правовую оценку бездействию этой компании, в критический момент бросившей несовершеннолетних граждан России на произвол судьбы, дадут наши правоохранительные органы", - подчеркнули в дипмиссии.
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По данным посольства, на текущий момент в Анталье в двух отелях размещено 20 детей и 4 сопровождающих взрослых, на воскресенье запланированы вылеты в Москву и Санкт-Петербург 12 детей.
"Восемь ребят остаются в Анталье в соответствии с договором с другим туроператором, обеспечивающим их пребывание в Турции по согласованию с родителями. Сроки возвращения этой группы детей в Россию будут определены позднее", - сообщили в посольстве.
Списки детей уточнены, представитель генконсульства провел с ними встречу, школьники обеспечены всем необходимым и находятся в контакте с родителями.
Роспотребнадзор ранее заявил, что взял на контроль ситуацию в Турции. Отдых детей, которых выселили из отеля в Турции, был организован не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом, хотя отдых был организован компанией "Колибри", договоры были подписаны с ИП Маркиной Н.В.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что связалась с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем по ситуации с детьми, выселенными из лагеря в Турции, он выразил готовность помочь.
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