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Белоусов рассказал о нацпроекте "Беспилотные авиасистемы" - РИА Новости, 06.08.2023
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13:13 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/bespilotniki-1888455947.html
Белоусов рассказал о нацпроекте "Беспилотные авиасистемы"
Белоусов рассказал о нацпроекте "Беспилотные авиасистемы" - РИА Новости, 06.08.2023
Белоусов рассказал о нацпроекте "Беспилотные авиасистемы"
Национальный проект "Беспилотные авиационные системы", запустить который планируется уже в сентябре, предусматривает субсидии и налоговые льготы для поддержки... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T13:13
2023-08-06T13:13
технологии
новосибирск
россия
андрей белоусов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
гтлк
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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НОВОСИБИРСК, 6 авг - РИА Новости. Национальный проект "Беспилотные авиационные системы", запустить который планируется уже в сентябре, предусматривает субсидии и налоговые льготы для поддержки предприятий отрасли, сообщил журналистам в воскресенье на "Архипелаге 2023" в Новосибирске первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Безусловно, предусматривается большое количество мер господдержки. Это касается и поддержки производителей и разные формы субсидий, поддержки потребителей в виде субсидирования лётного часа, это поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поддержка создания инфраструктуры - целый ряд мер поддержки", - сказал он. По его словам, для производителей беспилотников будет предусмотрен целый комплекс налоговых льгот. "Планируется погружение компаний, и не только головных производителей, а всей системы кооперации так называемой инвестиционно-кластерной платформы... Это специальный комплекс налоговых льгот и льгот по социальным взносам, которые сейчас разработаны и запускаются Минпромторгом", - рассказал Белоусов. Кроме того, по его словам, отдельная система льгот будет предусмотрена для малых технологических компаний, то есть для стартапов. "На днях президент подписал закон о малых технологических компаниях, сейчас в соответствии с ним будут разработаны специальные меры поддержки. До конца года, я думаю, что мы все это запустим", - добавил первый вице-премьер.Накануне замглавы Росавиации Андрей Добряков на "Архипелаге 2023" заявил, что отрасли беспилотных летательных аппаратов не нужны национальные операторы, так как "это убьет ее", необходима конкуренция."Не предполагается единый оператор. На самом деле это достаточно конкурентная область, поэтому там никакого единого оператора не будет", - сказал он.Белоусов отметил, что государственный, федеральный, спрос на беспилотники при этом будет консолидировать и интегрировать компания ГТЛК."Предусматривается специальная докапитализация ГТЛК, чтобы компания могла эту функцию выполнить", - пояснил он.
https://ria.ru/20230729/bespilotnik-1887036533.html
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технологии, новосибирск, россия, андрей белоусов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), гтлк, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Технологии, Новосибирск, Россия, Андрей Белоусов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ГТЛК, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Белоусов рассказал о нацпроекте "Беспилотные авиасистемы"

Вице-премьер Белоусов: нацпроект "Беспилотные авиасистемы" предусмотрит субсидии и льготы

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБеспилотный автомобиль "Яндекс" в Москве
Беспилотный автомобиль Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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НОВОСИБИРСК, 6 авг - РИА Новости. Национальный проект "Беспилотные авиационные системы", запустить который планируется уже в сентябре, предусматривает субсидии и налоговые льготы для поддержки предприятий отрасли, сообщил журналистам в воскресенье на "Архипелаге 2023" в Новосибирске первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Безусловно, предусматривается большое количество мер господдержки. Это касается и поддержки производителей и разные формы субсидий, поддержки потребителей в виде субсидирования лётного часа, это поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поддержка создания инфраструктуры - целый ряд мер поддержки", - сказал он.
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По его словам, для производителей беспилотников будет предусмотрен целый комплекс налоговых льгот.
"Планируется погружение компаний, и не только головных производителей, а всей системы кооперации так называемой инвестиционно-кластерной платформы... Это специальный комплекс налоговых льгот и льгот по социальным взносам, которые сейчас разработаны и запускаются Минпромторгом", - рассказал Белоусов.
Кроме того, по его словам, отдельная система льгот будет предусмотрена для малых технологических компаний, то есть для стартапов.
«
"На днях президент подписал закон о малых технологических компаниях, сейчас в соответствии с ним будут разработаны специальные меры поддержки. До конца года, я думаю, что мы все это запустим", - добавил первый вице-премьер.
Накануне замглавы Росавиации Андрей Добряков на "Архипелаге 2023" заявил, что отрасли беспилотных летательных аппаратов не нужны национальные операторы, так как "это убьет ее", необходима конкуренция.
"Не предполагается единый оператор. На самом деле это достаточно конкурентная область, поэтому там никакого единого оператора не будет", - сказал он.
Белоусов отметил, что государственный, федеральный, спрос на беспилотники при этом будет консолидировать и интегрировать компания ГТЛК.
"Предусматривается специальная докапитализация ГТЛК, чтобы компания могла эту функцию выполнить", - пояснил он.
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ТехнологииНовосибирскРоссияАндрей БелоусовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ГТЛКФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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