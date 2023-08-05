https://ria.ru/20230805/zhiraf-1888318937.html

Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет

Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет - РИА Новости, 05.08.2023

Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет

Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет, сообщила пресс-служба зоопарка в телеграм-канале. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T09:26

2023-08-05T09:26

2023-08-05T13:50

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москва

московский зоопарк

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет, сообщила пресс-служба зоопарка в телеграм-канале. "Это очень и очень большой возраст для жирафа. Сейчас ему важнее всего спокойствие, уважение и покой. Мы желаем нашему сетчатому другу теплого солнца и ласкового ветра, сочных ивовых листьев, которые он так любит, — и заботливых людей вокруг", — говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что Самсон "приехал" в Москву совсем юным и успел повидать многих посетителей еще детьми. "Самсон всегда радовался гостям. Ему важно общаться, видеть улыбчивые лица и приветливо машущие руки", — рассказали в зоопарке. Также в сообщении москвичей пригласили навестить жирафа, но подчеркнули, что его не нужно подкармливать.

https://ria.ru/20210318/zhiraf-1601812229.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московский зоопарк