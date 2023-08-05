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Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет - РИА Новости, 05.08.2023
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09:26 05.08.2023 (обновлено: 13:50 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/zhiraf-1888318937.html
Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет
Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет - РИА Новости, 05.08.2023
Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет
Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет, сообщила пресс-служба зоопарка в телеграм-канале. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T09:26
2023-08-05T13:50
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московский зоопарк
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет, сообщила пресс-служба зоопарка в телеграм-канале. &quot;Это очень и очень большой возраст для жирафа. Сейчас ему важнее всего спокойствие, уважение и покой. Мы желаем нашему сетчатому другу теплого солнца и ласкового ветра, сочных ивовых листьев, которые он так любит, — и заботливых людей вокруг&quot;, — говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что Самсон "приехал" в Москву совсем юным и успел повидать многих посетителей еще детьми. "Самсон всегда радовался гостям. Ему важно общаться, видеть улыбчивые лица и приветливо машущие руки", — рассказали в зоопарке. Также в сообщении москвичей пригласили навестить жирафа, но подчеркнули, что его не нужно подкармливать.
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москва, московский зоопарк
Хорошие новости, Москва, Московский зоопарк
Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет

Сетчатому жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет

© РИА Новости / Ксения СидороваЖираф Самсон из Московского зоопарка
Жираф Самсон из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Жираф Самсон из Московского зоопарка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет, сообщила пресс-служба зоопарка в телеграм-канале.
«

"Это очень и очень большой возраст для жирафа. Сейчас ему важнее всего спокойствие, уважение и покой. Мы желаем нашему сетчатому другу теплого солнца и ласкового ветра, сочных ивовых листьев, которые он так любит, — и заботливых людей вокруг", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Самсон "приехал" в Москву совсем юным и успел повидать многих посетителей еще детьми.
"Самсон всегда радовался гостям. Ему важно общаться, видеть улыбчивые лица и приветливо машущие руки", — рассказали в зоопарке.
Также в сообщении москвичей пригласили навестить жирафа, но подчеркнули, что его не нужно подкармливать.
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Хорошие новостиМоскваМосковский зоопарк
 
 
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