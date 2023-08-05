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Главы МИД Турции и Украины обсудили шаги по восстановлению зерновой сделки - РИА Новости, 05.08.2023
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18:10 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/zerno-1888375005.html
Главы МИД Турции и Украины обсудили шаги по восстановлению зерновой сделки
Главы МИД Турции и Украины обсудили шаги по восстановлению зерновой сделки - РИА Новости, 05.08.2023
Главы МИД Турции и Украины обсудили шаги по восстановлению зерновой сделки
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой шаги по восстановлению черноморской зерновой инициативы, сообщило турецкое... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T18:10
2023-08-05T18:10
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АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой шаги по восстановлению черноморской зерновой инициативы, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство. "Сегодня (5 августа) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе беседы обсуждались шаги, которые могут быть предприняты для восстановления Черноморской зерновой инициативы", - сообщил МИД Турции. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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цены на нефть, турция, хакан фидан, оон, дмитрий кулеба, украина, россия, владимир путин
Цены на нефть, Турция, Хакан Фидан, ООН, Дмитрий Кулеба, Украина, Россия, Владимир Путин
Главы МИД Турции и Украины обсудили шаги по восстановлению зерновой сделки

Главы МИД Турции и Украины обсудили шаги по восстановлению черноморской зерновой сделки

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АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой шаги по восстановлению черноморской зерновой инициативы, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.
«
"Сегодня (5 августа) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе беседы обсуждались шаги, которые могут быть предприняты для восстановления Черноморской зерновой инициативы", - сообщил МИД Турции.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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Цены на нефтьТурцияХакан ФиданООНДмитрий КулебаУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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