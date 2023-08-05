https://ria.ru/20230805/zemletryasenie-1888400969.html
На северо-востоке Китая произошло землетрясение
На северо-востоке Китая произошло землетрясение - РИА Новости, 05.08.2023
На северо-востоке Китая произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на границе китайских провинций Хэбэй и Шаньдун, сообщает сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T22:16
2023-08-05T22:16
2023-08-05T22:16
в мире
шаньдун
китай
хэбэй
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на границе китайских провинций Хэбэй и Шаньдун, сообщает сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 18.33 по времени UTC (21.33 мск) в 28 километрах к юго-востоку от города Дэчжоу в провинции Шаньдун, население которого составляет примерно 679 тысяч человек. Очаг залегал на глубине трех километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230805/zemletryasenie-1888328298.html
шаньдун
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шаньдун, китай, хэбэй, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Шаньдун, Китай, Хэбэй, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На северо-востоке Китая произошло землетрясение
На северо-востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5