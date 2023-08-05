https://ria.ru/20230805/zemletryasenie-1888400969.html

На северо-востоке Китая произошло землетрясение

На северо-востоке Китая произошло землетрясение - РИА Новости, 05.08.2023

На северо-востоке Китая произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на границе китайских провинций Хэбэй и Шаньдун, сообщает сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T22:16

2023-08-05T22:16

2023-08-05T22:16

в мире

шаньдун

китай

хэбэй

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на границе китайских провинций Хэбэй и Шаньдун, сообщает сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 18.33 по времени UTC (21.33 мск) в 28 километрах к юго-востоку от города Дэчжоу в провинции Шаньдун, население которого составляет примерно 679 тысяч человек. Очаг залегал на глубине трех километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230805/zemletryasenie-1888328298.html

шаньдун

китай

хэбэй

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, шаньдун, китай, хэбэй, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)