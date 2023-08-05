https://ria.ru/20230805/zayavlenie-1888390986.html
"Позор". Экс-агента ЦРУ шокировало заявление британской разведки о России
"Позор". Экс-агента ЦРУ шокировало заявление британской разведки о России - РИА Новости, 05.08.2023
"Позор". Экс-агента ЦРУ шокировало заявление британской разведки о России
Заявление разведки Министерства обороны Великобритании о мешающих ВСУ наступать кустах и траве не выдерживает никакой критики, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T20:26
2023-08-05T20:26
2023-08-05T20:26
политика
великобритания
сша
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/45/1556354505_0:477:2000:1602_1920x0_80_0_0_0afea3afd84c951d4ab9fd42bc97224d.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заявление разведки Министерства обороны Великобритании о мешающих ВСУ наступать кустах и траве не выдерживает никакой критики, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Кто же знал, что для обеспечения успеха Украине США должны были сформировать бригаду с газонокосилками? Это настолько нелепо. Как вообще возможно, чтобы профессиональные военные в Британии делали столь глупые, невежественные заявления?" — спросил он, рассмеявшись после вопроса ведущего.Ранее британская разведка написала в Twitter, что кусты и небольшие деревья стали препятствием, сдерживающим ВСУ на юге.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
https://ria.ru/20230805/vsu-1888382269.html
великобритания
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/45/1556354505_0:335:2000:1835_1920x0_80_0_0_583b5421ebf46e8b9d3e851e6348eef1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, великобритания, сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), россия
Политика, Великобритания, США, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия
"Позор". Экс-агента ЦРУ шокировало заявление британской разведки о России
Экс-агента ЦРУ Джонсона шокировало заявление британской разведки о кустах, мешающих ВСУ