https://ria.ru/20230805/zayavlenie-1888390986.html

"Позор". Экс-агента ЦРУ шокировало заявление британской разведки о России

"Позор". Экс-агента ЦРУ шокировало заявление британской разведки о России - РИА Новости, 05.08.2023

"Позор". Экс-агента ЦРУ шокировало заявление британской разведки о России

Заявление разведки Министерства обороны Великобритании о мешающих ВСУ наступать кустах и траве не выдерживает никакой критики, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T20:26

2023-08-05T20:26

2023-08-05T20:26

политика

великобритания

сша

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/45/1556354505_0:477:2000:1602_1920x0_80_0_0_0afea3afd84c951d4ab9fd42bc97224d.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заявление разведки Министерства обороны Великобритании о мешающих ВСУ наступать кустах и траве не выдерживает никакой критики, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Кто же знал, что для обеспечения успеха Украине США должны были сформировать бригаду с газонокосилками? Это настолько нелепо. Как вообще возможно, чтобы профессиональные военные в Британии делали столь глупые, невежественные заявления?" — спросил он, рассмеявшись после вопроса ведущего.Ранее британская разведка написала в Twitter, что кусты и небольшие деревья стали препятствием, сдерживающим ВСУ на юге.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.

https://ria.ru/20230805/vsu-1888382269.html

великобритания

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, великобритания, сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), россия