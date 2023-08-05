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"Позор". Экс-агента ЦРУ шокировало заявление британской разведки о России - РИА Новости, 05.08.2023
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20:26 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/zayavlenie-1888390986.html
"Позор". Экс-агента ЦРУ шокировало заявление британской разведки о России
"Позор". Экс-агента ЦРУ шокировало заявление британской разведки о России - РИА Новости, 05.08.2023
"Позор". Экс-агента ЦРУ шокировало заявление британской разведки о России
Заявление разведки Министерства обороны Великобритании о мешающих ВСУ наступать кустах и траве не выдерживает никакой критики, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T20:26
2023-08-05T20:26
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заявление разведки Министерства обороны Великобритании о мешающих ВСУ наступать кустах и траве не выдерживает никакой критики, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.&quot;Кто же знал, что для обеспечения успеха Украине США должны были сформировать бригаду с газонокосилками? Это настолько нелепо. Как вообще возможно, чтобы профессиональные военные в Британии делали столь глупые, невежественные заявления?&quot; — спросил он, рассмеявшись после вопроса ведущего.Ранее британская разведка написала в Twitter, что кусты и небольшие деревья стали препятствием, сдерживающим ВСУ на юге.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
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политика, великобритания, сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), россия
Политика, Великобритания, США, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия
"Позор". Экс-агента ЦРУ шокировало заявление британской разведки о России

Экс-агента ЦРУ Джонсона шокировало заявление британской разведки о кустах, мешающих ВСУ

© Depositphotos.com / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Depositphotos.com / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заявление разведки Министерства обороны Великобритании о мешающих ВСУ наступать кустах и траве не выдерживает никакой критики, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«

"Кто же знал, что для обеспечения успеха Украине США должны были сформировать бригаду с газонокосилками? Это настолько нелепо. Как вообще возможно, чтобы профессиональные военные в Британии делали столь глупые, невежественные заявления?" — спросил он, рассмеявшись после вопроса ведущего.

Ранее британская разведка написала в Twitter, что кусты и небольшие деревья стали препятствием, сдерживающим ВСУ на юге.
Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
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